巧克力棒激似「這個」 網友：還原度真高

2017-01-10 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT發文表示，從來不下廚的她，日前心血來潮的試作餅乾，從麵糰定型、壓模、試烤及確定溫度等過程，一切照SOP執行。

而當在餅乾接續出爐後，網友媽媽卻興奮的表示，為了方便邊看電視邊拿著吃，應該要把餅乾做成「條狀巧克力棒」，於是網友便做了「一條」麵糰與其它餅乾麵糰一起進烤箱，沒想到餅乾一出爐，那「長條狀」的巧克力餅乾激似「便便」的模樣，讓網友大傻眼表示「好像不是那麼一回事...」。

此文一PO，引來網友大笑表示，「一切都是咖啡色惹的禍XD」、「趕快拿去孝順媽媽」、「看到這個還咬得下去嗎...」、「完成度真高」及「完美的裂痕」等留言。接著網友媽媽又把這根「便便」巧克力餅乾放到佛像上「加持」，讓網友拍桌大笑表示，媽媽實在太有梗啦！