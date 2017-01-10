| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
黃之鋒來台遭堵 主嫌陳子俊聲押 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

空廚餐車與垃圾放同一車廂 桃衛生局限期改善

2017-01-10  19:40

〔即時新聞／綜合報導〕民眾爆料指出，有航空公司的空廚在使用餐車提供飛機餐外，也會將機上垃圾放在同一個車廂，令人感覺噁心。桃園市衛生局對此表示，此舉可能造成交叉污染，已要求限期改善。

《蘋果》報導指出，中華航空及其代理的航空公司均是由華膳空廚負責提供飛機餐，但有讀者爆料指出，華膳員工在送餐的同時也須將機上垃圾收走，因此飛機餐會與垃圾同放於一個車廂。有華膳員工指出，雖然車廂有開冷氣並保持於攝氏4度左右，但有時垃圾破洞會有汁液在車廂內「流竄」，一旁的餐車之後卻會推上另一架飛機送餐。

華航對此表示，因華膳空廚及桃園航勤有簽訂業務合作，因此空廚員工會協助將廢棄物收下來，不過送餐後的車廂會消毒，並無衛生問題。

桃市衛生局食品管理暨檢驗科科長關百娟則指出，空廚此舉可能會造成交叉污染，衛生局將依現行法規要求業者限期改善，若未改善可依違反食品衛生管理法處以6萬到2億元罰鍰。

廣告
  • 民眾爆料指出，有航空公司的空廚在使用餐車提供飛機餐外，也會將機上垃圾放在同一個車廂，令人感覺噁心。圖為被指涉事的華膳空廚。（資料照，記者謝武雄攝）

    民眾爆料指出，有航空公司的空廚在使用餐車提供飛機餐外，也會將機上垃圾放在同一個車廂，令人感覺噁心。圖為被指涉事的華膳空廚。（資料照，記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交叉污染 垃圾 華膳 華膳空廚 衛生 限期改善 食品衛生 食品衛生管理法 餐車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：空廚餐車與垃圾放同一車廂 桃衛生局限期改善


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.