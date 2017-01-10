空廚餐車與垃圾放同一車廂 桃衛生局限期改善

2017-01-10 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕民眾爆料指出，有航空公司的空廚在使用餐車提供飛機餐外，也會將機上垃圾放在同一個車廂，令人感覺噁心。桃園市衛生局對此表示，此舉可能造成交叉污染，已要求限期改善。

《蘋果》報導指出，中華航空及其代理的航空公司均是由華膳空廚負責提供飛機餐，但有讀者爆料指出，華膳員工在送餐的同時也須將機上垃圾收走，因此飛機餐會與垃圾同放於一個車廂。有華膳員工指出，雖然車廂有開冷氣並保持於攝氏4度左右，但有時垃圾破洞會有汁液在車廂內「流竄」，一旁的餐車之後卻會推上另一架飛機送餐。

華航對此表示，因華膳空廚及桃園航勤有簽訂業務合作，因此空廚員工會協助將廢棄物收下來，不過送餐後的車廂會消毒，並無衛生問題。

桃市衛生局食品管理暨檢驗科科長關百娟則指出，空廚此舉可能會造成交叉污染，衛生局將依現行法規要求業者限期改善，若未改善可依違反食品衛生管理法處以6萬到2億元罰鍰。