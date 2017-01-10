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又見屁孩玩滅火器搞破壞 新莊運動中心：不再原諒！

2017-01-10  18:35

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊國民運動中心，去年12月才遭1群疑似慶生的青少年闖入，把救命的滅火器當作玩具，胡亂噴灑，把殘障廁所、天台搞得一團亂，上次館方選擇原諒不再追究；熟料，不到2個月，日前竟有屁孩有樣學樣，再度拿起滅火器互相噴撒嬉戲，將館內弄得滿地白粉後逕自離去，這次運動中心決定不再姑息，已到新莊分局中港派出所提出毀損告訴，誓要揪出這群搞破壞的人。

新北市新莊國民運動中心，空間寬敞、設備多，是新莊人平時運動的好去處，沒想到竟有民眾不愛惜公物，去年12月中，有數名青少年疑似為了慶生，跑到體育館的開放式天台，拿起滅火器噴灑嬉鬧，將開放空間、殘障廁所弄得一團亂，當時館方人員後發現，以為設備遭人惡意破壞，帶著監視器畫面到派出所報警，得知是幾名年輕人嬉戲所致，當下選擇原諒，但事後也在臉書PO文告誡大眾，沒想到日前又遭惡意破壞。

新莊分局表示，目前警方已根據監視器畫面追查，鎖定幾名青少年，事後將通知他們到案說明，全案將依毀損罪嫌偵辦。

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  • 民眾拿起滅火器噴灑嬉戲，新莊運動中心決定提出毀損告訴。（圖由民眾提供，記者曾健銘翻攝）

    民眾拿起滅火器噴灑嬉戲，新莊運動中心決定提出毀損告訴。（圖由民眾提供，記者曾健銘翻攝）

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標題：又見屁孩玩滅火器搞破壞 新莊運動中心：不再原諒！


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