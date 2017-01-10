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馬戲團暑假拖到寒假 退票卻遭鬼打牆

2017-01-10  18:14

〔記者何宗翰／烏日報導〕台鐵新烏日站前空地從去年5、6月就有馬戲團將開幕的廣告，民眾上網買票準備帶小朋友去看，沒想到原本7月15日要開幕，一直拖到快過年了都還沒開幕，要求退票業者也一直藉故拖延，怒將過程PO臉書「爆料公社」討公道，市府主任消保官康馨壬表示，民眾可向業者提出消費申訴，確保自身權益。

爆料民眾指出，原本暑假帶小朋友去看看，但卻遲遲未開幕，也找不到人問，後來上網查才知道又改期到8月份，等到小朋友都開學了也沒有開幕，找門票後面的電話打去問，變成空號，購票的網頁也不見了，根本找不到人問。

民眾指出，一直到11月初才聯繫到業者，表明了想退票，對方也答應了，卻一直拖到現在遲遲未退款，還說因為颱風關係所以無法開幕，展期一直延，答應了退款又不退，實在不曉得是什麼心態？

主任消保官康馨壬表示，民眾有去跟業者要求退票，業者卻不處理，建議民眾可以到各縣市的消費者服務中心提出消費申訴，會請主管機關先去瞭解狀況，如果業者只是消極的拖延，沒有比較具體的違規的話，會請消費者、業者及消保官坐下來談一談，看有沒有辦法解決，若消費者屬最終消費者，會要求業者直接退費。

康馨壬說，也曾遇過民眾因工程、商業行為、債務扣抵，手上有好幾百張票券，此時就沒有辦法走消費者保護的程序，而必須從鄉鎮公所調解、民事訴訟等程序處理，若發現相關事證顯示業者涉及詐欺的話，將會主動移送。

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  • 馬戲團的帳棚至今還留在原地，但似乎沒有要開幕的樣子。（記者何宗翰攝）

    馬戲團的帳棚至今還留在原地，但似乎沒有要開幕的樣子。（記者何宗翰攝）

  • 民眾上網PO出和業者的對話。（翻攝臉書報料公社）

    民眾上網PO出和業者的對話。（翻攝臉書報料公社）

  • 民眾上網PO出和業者的對話。（翻攝臉書報料公社）

    民眾上網PO出和業者的對話。（翻攝臉書報料公社）

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