瓶鼻海豚疑遭鯊魚攻擊 擱淺七股沙灘死亡

2017-01-10 17:56

〔記者王涵平／台南報導〕1隻瓶鼻海豚疑遭鯊魚攻擊，今日被發現擱淺七股沙灘死亡，海巡署第51岸巡大隊通報成大帶回進行學術研究。

51岸巡大隊指出，今日上午11時許接獲南市農業局森林保育科通報，有民眾在台南七股燈塔一帶灘岸發現疑有鯨豚擱淺，大隊立即派員前往確認岸際沙灘發現已死亡鯨豚，通報成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心到場處置。

北堤安檢所長藍湯維指出，率員抵達現場後，發現鯨豚已明顯死亡且多處有遭肉食性魚類啃食痕跡，經成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心教授王建平及助理黃永豐研判為瓶鼻海豚，量測身長約120公分、重量約160公斤，死因初判為海豚受鯊魚攻擊死亡，約5至7日後遭沖帶上岸。

51岸巡大隊表示，台南地區岸際時有發生保育類動物受困事件，呼籲民眾若發現立即撥打海巡118服務專線，將立即派員處理。