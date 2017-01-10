台東焚化爐啟用公聽會明舉行 環團率先發聲反對

2017-01-10 17:53

［記者黃明堂／台東報導］台東焚化廠修繕暨委外營管可行性評估出爐，明天下午3點將於縣府大禮堂辦理公聽會；荒野保護協會台東分會今日表達反對立場，強烈質疑啟用焚化爐，等於變相懲罰垃圾減量。

荒野保護協會台東分會表示，焚化爐日處理垃圾量須達255噸，但台東全縣家戶垃圾為110噸，再加上事業廢棄物的產生量，僅達焚化廠目標量能的49%，不足部分勢必得代燒其他縣市垃圾。

據統計，全國24座焚化廠的餘裕量高達44%，且環保署已於去年12月決議，未來13座焚化廠將仿效國外辦理延役，全國焚化爐本來就有充足餘裕量代燒台東垃圾，只是利潤更高的代燒事業廢棄物，將應優先處理的民生垃圾排擠掉。

分會表示，台東要重啟焚化爐，除非變成「東部燒垃圾中心」，且環保署願全權負責並協調保證台東可代燒花蓮或屏東垃圾20年，不然，在委外保證焚化爐營運廠商成本利潤前提下，找不到足量垃圾，只得提高台東每噸垃圾處理費。

換言之，台東民眾垃圾越減量，垃圾處理費就越高！為了養一個焚化廠，無異「變相懲罰垃圾減量」，原本要垃圾減量達零垃圾目標，在重啟焚化爐情況下，居然演變成要「搶垃圾」戲碼，不只荒謬，更違反國際潮流，重啟焚化爐、萬萬不可行。