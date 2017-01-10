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討喜紅包「連年發」 農會創意吸粉絲收集

信義鄉農會梅子夢工廠連年發過年紅包袋，創意設計甚至吸引粉絲收集。（記者劉濱銓攝）

2017-01-10  17:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕新年將屆，許多單位都在發新年紅包袋，像南投縣信義鄉農會梅子夢工廠，今年就以「熊愛作伙來過年」為主軸，作為2017年的新年紅包袋，且是連續9年發贈創意紅包，就有民眾來賞梅，順便到梅子夢工廠收集紅包袋，一連4年成了專屬粉絲，讓農會又驚又喜。

梅子夢工廠說，自支持導演魏德聖拍攝「海角七號」，電影於2008年熱賣後，就將當年農會火紅的馬拉桑產品作為紅包設計主軸，並成為2009年詢問度最高的紅包袋，之後隨著電影「變形金剛」長紅，他們也設計機器人紅包袋，接下來幾年則以南投書畫家李轂摩、林源朗、王顯正等名家作品作為紅包設計，同樣獲得好評。

2014年則將贊助拍攝電影「KANO」的意象作為紅包，以實際行動拉抬支持國片，近年則以「歡囍幸福」的年節紅包，讓民眾沾沾喜氣，希望連年發紅包的傳統，能讓民眾感受到農會的創意與祝福，也希望每個新年都能「連年發」，並像此次2017年的紅包一樣，全家團圓「熊愛作伙來過年」！

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  • 信義鄉農會梅子夢工廠連年發過年紅包袋，每年都有不同的創意設計，讓收到的民眾感到相當特別。（記者劉濱銓攝）

    信義鄉農會梅子夢工廠連年發過年紅包袋，每年都有不同的創意設計，讓收到的民眾感到相當特別。（記者劉濱銓攝）

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