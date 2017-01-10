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香蕉一斤破百元 警深夜逮水果賊

2017-01-10  17:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕香蕉價格高漲，目前市場售價一斤突破百元，加上目前正值小番茄採收期，兩種高價的水果引來宵小覬覦，旗山警方9日深夜逮捕1名正在偷水果的黃姓竊賊，黃嫌偷來的一車水果價值超過萬元，幸警方即時逮人，讓農民滅少損失。

警方指出，9日深夜時，民眾報案指稱，見到有小偷在山區東平里崙頂巷內偷竊橙蜜香番茄，員警獲報趕往現場，當場逮捕正在搬運農產品上車的黃嫌，還在他的車上搜出番茄39台斤、香蕉3串（總共22.38公斤）及番石榴一籃（共18.24公斤）。

黃嫌被逮後坦承先到旗南路三段偷竊香蕉、番石榴，再到樹人路946號偷番茄，警方通知被偷的劉姓農民到派出所指認後，將黃嫌依竊盜罪嫌送辦。

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  • 高雄警方逮捕黃姓竊賊，並搜出大批失竊水果。（記者黃佳琳翻攝）

    高雄警方逮捕黃姓竊賊，並搜出大批失竊水果。（記者黃佳琳翻攝）

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標題：香蕉一斤破百元 警深夜逮水果賊


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