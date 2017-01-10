鹿野寶華山徑塌陷至今未修 農民無語問蒼天

台東鹿野鄉寶華山區山徑嚴重塌陷，在地農民盼速修復。（記者陳賢義攝）

2017-01-10 17:45

〔記者陳賢義／台東報導〕台東鹿野鄉寶華山區山徑因去年颱風接連來襲，加上10月豪雨造成造成走山，路面嚴重塌陷至今未修，往返山區農民無語問蒼天，盼能儘早修復；鄉長李國強表示，由於走山造成內部呈現垂直斷面，欲修復是1項「不可能的任務」，只能另闢他道，會與林務局等相關單位再研商。

周姓農民說，去年7月尼伯特、莫蘭蒂颱風接連來襲，加上10月豪雨造成寶華山區的道路嚴重損毀，不僅車輛無法通行，連人行走都相對危險，原先居住在當地的1對老夫婦只能先到北部子女家居住，擔心種植的農作物及祭祀的神明，日前還託親戚前往察看；道路至今未修復，且路旁邊坡仍有坍塌的情形，往返山區農民無助，只能祈求有關單位重視災情並儘早修復。

李國強表示，由於走山造成山路塌陷，內部也因滑動面積過大呈現垂直斷面，慘狀猶如921大地震，要全面修復根本就是不可能的任務，加上地屬國有地，公所也無能為力，會再重新檢討另覓他道，並與林務局等相關單位研商解套。