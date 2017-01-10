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廢棄棚屋成治安死角 改綠地國產署就出租

龍井區遠東街有一處廢棄棚屋，過去是老兵泡茶聊天的地方。（記者何宗翰攝）

2017-01-10  17:56

〔記者何宗翰／龍井報導〕台中市龍井區遠東街有一處廢棄棚屋，過去是老兵泡茶聊天的地方，現在荒廢已久，居民憂成治安死角，東海里長陳玉華去年向議員陳世凱陳情，會勘後市府建設局同意認養為綠地，進行景觀改善，近日卻收到國有財產署來函，指出那塊土地已經有人承租使用，「明明荒廢多年，為何一規劃成綠地就有人租？」

里長陳玉華表示，東海里因為過去建商規劃的問題，導致里內相當缺乏公園、綠地、停車場等公共設施，位於遠東街巷底的這座廢棄棚屋已經有3、40年歷史，過去因為里內老兵很多，因此搭建一個泡茶聊天的地方，讓大家有地方去，近年來老兵逐漸凋零，原本的承租者也已經過世，荒廢多時。

議員陳世凱服務處去年6月起邀集相關單位會勘多次，認為棚屋因已荒廢，居民憂心有不良份子出入，經市府都發局查為國有財產署的地，認為若挪用為公園綠地符合公眾利益，恊商後市政府建設局第四工務大隊也同意進行綠美化認養，因此由建設局8月時函文請示給國有財產署，沒想到12月多卻收到回函，表示地已經有他人申請承租，無法同意。

里長陳玉華表示，雖然地屬於國有地，國有財產署有承租權，但考量東海裡缺乏公園綠地，市府建設局也已經同意認養，還是希望多以公共利益考量，讓人口眾多的東海里享有一點點公共空間。

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  • 棚屋上題有「克難老人棚」字樣。（記者何宗翰攝）

    棚屋上題有「克難老人棚」字樣。（記者何宗翰攝）

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