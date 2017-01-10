「一文彰」跨校組讀書會 翻轉高中生對歷史無感

2017-01-10 19:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕對歷史不再無感！台中一中、文華高中及彰化女中等3校師生，組「一文彰」跨校歷史讀書會，不只閱讀平面文字，更實際到農村感受土地溫度，重新認識台灣鄉土與歷史的關連，更有學生因此到農村打工換宿，深度認識腳下的土地。

台中一中與文華高中數位歷史老師，有感於現代學生對歷史的認知往往流於無感，讀歷史只是閱讀冰冷文字，因此動念以讀書會方式，帶學生走讀有別於教科書的歷史，彰化女中因緣際會下加入，促成3校組成「一文彰」跨校歷史讀書會。

讀書會由3校20餘名學生及5位歷史老師組成，考量近年社會各界漸關注「土地正義」議題，選讀「黏土：灣寶，一段人與土地的簡史」一書閱讀。

一中歷史老師李詩偉說，盼引導學生明白歷史也能用生命感受；一中歷史教師吳雅婷更盼藉此在學生心中撒下土地關懷的種子。

讀書會除平面閱讀外，更前進苗栗縣後龍鎮灣寶里體驗栽植西瓜苗，實際體會土地脈動，學生多元學習一年來，不少人均有「歷史不再僅是冰冷文字，而是有溫度的學習」新認知。

一中學生謝祐澤說，以前看見爭取土地正義的新聞，難免有「為利益而爭」的刻板印象，透過深度閱讀，他了解很多政策來自菁英主義的觀點，未必能真正反映在地人的感受，他對土地正義有更多感同身受。

文華高中學生李沛澐說，看見農民真實生活後，對台灣加入世貿可能對農村的衝擊有了更多了解。

彰化女中學生蕭孟晴與鄧婷云更被真實的土地觸動，前進灣寶打工換宿5天，兩人從西瓜田、地瓜田整地鋤草的經驗，體驗與平時習慣的都會生活不同型態，親身體驗土地的意義及與人的關連。

師生將參與後所思所感用文字紀錄，獲一中特色領航計畫支持經費，出版成果專刊，為另類學習留下紀錄，今日辦成果發表；一中校長陳木柱指出，樂見學生有感學習，認知歷史不再是遙遠的事，盼能因此更關心生活周遭。