「一文彰」跨校組讀書會 翻轉高中生對歷史無感
〔記者蘇孟娟／台中報導〕對歷史不再無感！台中一中、文華高中及彰化女中等3校師生，組「一文彰」跨校歷史讀書會，不只閱讀平面文字，更實際到農村感受土地溫度，重新認識台灣鄉土與歷史的關連，更有學生因此到農村打工換宿，深度認識腳下的土地。
台中一中與文華高中數位歷史老師，有感於現代學生對歷史的認知往往流於無感，讀歷史只是閱讀冰冷文字，因此動念以讀書會方式，帶學生走讀有別於教科書的歷史，彰化女中因緣際會下加入，促成3校組成「一文彰」跨校歷史讀書會。
讀書會由3校20餘名學生及5位歷史老師組成，考量近年社會各界漸關注「土地正義」議題，選讀「黏土：灣寶，一段人與土地的簡史」一書閱讀。
一中歷史老師李詩偉說，盼引導學生明白歷史也能用生命感受；一中歷史教師吳雅婷更盼藉此在學生心中撒下土地關懷的種子。
讀書會除平面閱讀外，更前進苗栗縣後龍鎮灣寶里體驗栽植西瓜苗，實際體會土地脈動，學生多元學習一年來，不少人均有「歷史不再僅是冰冷文字，而是有溫度的學習」新認知。
一中學生謝祐澤說，以前看見爭取土地正義的新聞，難免有「為利益而爭」的刻板印象，透過深度閱讀，他了解很多政策來自菁英主義的觀點，未必能真正反映在地人的感受，他對土地正義有更多感同身受。
文華高中學生李沛澐說，看見農民真實生活後，對台灣加入世貿可能對農村的衝擊有了更多了解。
彰化女中學生蕭孟晴與鄧婷云更被真實的土地觸動，前進灣寶打工換宿5天，兩人從西瓜田、地瓜田整地鋤草的經驗，體驗與平時習慣的都會生活不同型態，親身體驗土地的意義及與人的關連。
師生將參與後所思所感用文字紀錄，獲一中特色領航計畫支持經費，出版成果專刊，為另類學習留下紀錄，今日辦成果發表；一中校長陳木柱指出，樂見學生有感學習，認知歷史不再是遙遠的事，盼能因此更關心生活周遭。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 就像變魔術！菜農種出「紫玉白菜」
- 春節國道易塞路段 交部籲用路人選用替代道路
- 興航勞資爭議 工會促勞動部介入處理
- 日光曬豆、牛車壓豆夾 傳統手工紅豆重現萬丹
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 法部擬訂「藐視法庭」等罪 妨害司法行為得負刑責
- 興航林明昇：從未與遠東航空接觸過
- 台北書展大獎公布 馬家輝妙語如珠
- 基隆教師明上街抗議年金改革 市府嚴陣以待
- 《觀察筆記》又矛又盾
- 不滿年金改革 屏東教師明陳情
- 日媒大幅報導 美國和蔡會談不理中國叫囂
- MLB》美媒評洋基7大爛約 驚見中職前洋投
- 無法執政寧願統一？ 國民黨老黨員被罵翻
- 老曼尼還想打 加盟高知鬥犬
- 《台股青紅燈》賓士的台灣奇蹟
- 惡老闆性侵女員工 拿走內褲做紀念
- 外傳杜特蒂新年赴中國治癌 助理出面否認
- 《桃園大廟旁》75歲金城糕餅店15日熄燈 顧客嘆可惜
- 北美國際車展 概念車改款車拚場
- 兄失智弟失明 廣興里長月助六千送便當
- 春節澎湖班機 民航不足軍機將支援
- 浮屍登錄多13公分 誤家屬認親13年
- NBA》交易後初登場？ 柯佛傳明天出賽爵士
- 聯電、世界先進營收同創新高
- 張憲義辯未出賣台灣 羅致政打臉
- 梅姨轟川普霸凌 笑傲終身成就獎
- 統一食安檢驗中心啟用
- 豬哥亮從影最犧牲演出曝光 新片強吻林玟誼
- 抓到了！豐臀金3億珠寶搶案 警方逮17人最老70歲
- 陪同談判竟持槍恐嚇 公親變事主
- 故宮壁惹議 港人發起追悼六四活動
- 警政署將檢肅取締特定陳抗團體的黑幫成員
- 停辦2年 宜蘭縣府恢復辦尾牙
- 快來搶！田馥甄聯名手機 全台限量1千支
- 已婚渣男想吃軟飯 刪除配偶欄名字還稱元配是「阿姨」
- 7年減債46億餘 嘉市債務管理冠全國
- 車禍調解欺壓鄉親？東縣議長否認
- 〈生活OK繃〉中西合璧 包子變漢堡
- 要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳
- 成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了
- NBA》尼克尋人啟事！「飆風玫瑰」羅斯無故缺賽
- 浩鼎案1年 股價腰斬 新藥3期只聞樓梯響
標題：「一文彰」跨校組讀書會 翻轉高中生對歷史無感
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email