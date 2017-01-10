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菜金菜土菜賤傷農 雲林老農好心疼

2017-01-10  17:33

［記者廖淑玲／雲林報導］上個月還動輒一顆上百元的高麗菜、包心白菜，如今乏人問津，產地菜農乾脆自力救濟開放自採一顆10元，未見農政單位關心，還在高喊捉菜蟲，讓農民欲哭無淚。

隨著大宗蔬菜盛產上市，菜價直直落，連日來包心白菜、高麗菜每公斤拍賣價只有2到3塊錢，農民開放自採一顆10元，面對菜金菜土，菜賤傷農，滿菜園的菜賣不出去，老農心疼。

70多歲的吳明西在元長鄉下寮村栽種2分多地的包心白菜，包括購買菜苗、肥料及資材，每分地生產成本約需2萬元，照顧2個月的菜長得青翠鮮綠卻碰上菜價大跌，每公斤不到3塊錢。

吳明西的兒子說，菜價這麼慘，實在不忍心父親辛苦栽種的包心大白菜血本無歸，與父親溝通協調後透過臉書發佈訊息，開放讓民眾田間自採並體驗田園樂趣。

吳明西的菜園自採一顆10元請自備袋子，開放時間為明天上午8點到下午5點或採完為止，有興趣者可電話詢問0923928326、0974383970。

無獨有偶，另在西螺東興里也有林姓菜農的高麗菜園，面對高麗菜每箱20公斤拍賣不到100元扣除紙箱費及運費，同樣慘賠，在每星期六、日開放自採，一顆也是10元，歡迎採收，聯絡電話0953264888。

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  • 西螺東興里有高麗菜園開放自採，每顆10元歡迎民眾自行採收。（記者廖淑玲攝）

    西螺東興里有高麗菜園開放自採，每顆10元歡迎民眾自行採收。（記者廖淑玲攝）

  • 元長鄉下寮村包心菜園開放自採，每顆10元。（記者廖淑玲攝）

    元長鄉下寮村包心菜園開放自採，每顆10元。（記者廖淑玲攝）

  • 青翠鮮綠的包心白菜市場價格慘跌，農民自力救濟開放自採。（記者廖淑玲攝）

    青翠鮮綠的包心白菜市場價格慘跌，農民自力救濟開放自採。（記者廖淑玲攝）

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標題：菜金菜土菜賤傷農 雲林老農好心疼


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