「有沒有嗎？」 爸爸與加油員雞同鴨講只為買這個
2017-01-10 18:08
〔即時新聞／綜合報導〕一名網友因父母家住淡水海邊，平時氣溫比市區更冷2度，煤油爐是家中必備品，日前爸爸到中油購買煤油，遇上了一名菜鳥工讀生，將爸爸的所問的「有煤油嗎？」聽作「有沒有嗎？」兩人一陣雞同鴨講，直到最後請來資深女員工前來救援才化解這個鬼打牆的狀況，網友事後將父親的親身經歷在PTT上貼文分享，讓不少網友直呼後勁好強!
網友表示，某天父親到中油購買煤油，遇上了一位菜鳥工讀生，父親問說:「有煤油嗎？」工讀生卻將「煤油」聽成「沒有」，滿臉問號回問:「沒有？」父親聽完又再問一次確認「沒有煤油？」工讀生卻又再問「沒有沒有？」兩人不斷鬼打牆，最後只能無言的看著對方，以為對方是來鬧事的，直到最後，工讀生搬來一名資深女員工當救兵，一聽父親問說「有煤油嗎？」女員工立刻回答「有呀，等等」，最後終於順利買到煤油。
貼文一出，立刻吸引網友熱烈討論留言表示「在公車上笑到抬不起頭」、「笑到翻過去」，更有網友回說「其實兩個人是在玩五、十、十五」，也有人認真回說用台灣國語問說「有煤一U嗎～就不會有錯了」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 就像變魔術！菜農種出「紫玉白菜」
- 春節國道易塞路段 交部籲用路人選用替代道路
- 興航勞資爭議 工會促勞動部介入處理
- 日光曬豆、牛車壓豆夾 傳統手工紅豆重現萬丹
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 法部擬訂「藐視法庭」等罪 妨害司法行為得負刑責
- 興航林明昇：從未與遠東航空接觸過
- 台北書展大獎公布 馬家輝妙語如珠
- 基隆教師明上街抗議年金改革 市府嚴陣以待
- 《觀察筆記》又矛又盾
- 不滿年金改革 屏東教師明陳情
- 日媒大幅報導 美國和蔡會談不理中國叫囂
- MLB》美媒評洋基7大爛約 驚見中職前洋投
- 無法執政寧願統一？ 國民黨老黨員被罵翻
- 老曼尼還想打 加盟高知鬥犬
- 《台股青紅燈》賓士的台灣奇蹟
- 惡老闆性侵女員工 拿走內褲做紀念
- 外傳杜特蒂新年赴中國治癌 助理出面否認
- 《桃園大廟旁》75歲金城糕餅店15日熄燈 顧客嘆可惜
- 北美國際車展 概念車改款車拚場
- 兄失智弟失明 廣興里長月助六千送便當
- 春節澎湖班機 民航不足軍機將支援
- 浮屍登錄多13公分 誤家屬認親13年
- NBA》交易後初登場？ 柯佛傳明天出賽爵士
- 聯電、世界先進營收同創新高
- 張憲義辯未出賣台灣 羅致政打臉
- 梅姨轟川普霸凌 笑傲終身成就獎
- 統一食安檢驗中心啟用
- 豬哥亮從影最犧牲演出曝光 新片強吻林玟誼
- 抓到了！豐臀金3億珠寶搶案 警方逮17人最老70歲
- 陪同談判竟持槍恐嚇 公親變事主
- 故宮壁惹議 港人發起追悼六四活動
- 警政署將檢肅取締特定陳抗團體的黑幫成員
- 停辦2年 宜蘭縣府恢復辦尾牙
- 快來搶！田馥甄聯名手機 全台限量1千支
- 已婚渣男想吃軟飯 刪除配偶欄名字還稱元配是「阿姨」
- 7年減債46億餘 嘉市債務管理冠全國
- 車禍調解欺壓鄉親？東縣議長否認
- 〈生活OK繃〉中西合璧 包子變漢堡
- 要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳
- 成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了
- NBA》尼克尋人啟事！「飆風玫瑰」羅斯無故缺賽
- 浩鼎案1年 股價腰斬 新藥3期只聞樓梯響
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「有沒有嗎？」 爸爸與加油員雞同鴨講只為買這個
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分