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「有沒有嗎？」 爸爸與加油員雞同鴨講只為買這個

2017-01-10  18:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友因父母家住淡水海邊，平時氣溫比市區更冷2度，煤油爐是家中必備品，日前爸爸到中油購買煤油，遇上了一名菜鳥工讀生，將爸爸的所問的「有煤油嗎？」聽作「有沒有嗎？」兩人一陣雞同鴨講，直到最後請來資深女員工前來救援才化解這個鬼打牆的狀況，網友事後將父親的親身經歷在PTT上貼文分享，讓不少網友直呼後勁好強!

網友表示，某天父親到中油購買煤油，遇上了一位菜鳥工讀生，父親問說:「有煤油嗎？」工讀生卻將「煤油」聽成「沒有」，滿臉問號回問:「沒有？」父親聽完又再問一次確認「沒有煤油？」工讀生卻又再問「沒有沒有？」兩人不斷鬼打牆，最後只能無言的看著對方，以為對方是來鬧事的，直到最後，工讀生搬來一名資深女員工當救兵，一聽父親問說「有煤油嗎？」女員工立刻回答「有呀，等等」，最後終於順利買到煤油。

貼文一出，立刻吸引網友熱烈討論留言表示「在公車上笑到抬不起頭」、「笑到翻過去」，更有網友回說「其實兩個人是在玩五、十、十五」，也有人認真回說用台灣國語問說「有煤一U嗎～就不會有錯了」。

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  • 網友分享父親與菜鳥工讀生的對話。（擷取自PTT）

    網友分享父親與菜鳥工讀生的對話。（擷取自PTT）

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