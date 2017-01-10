日光曬豆、牛車壓豆夾 傳統手工紅豆重現萬丹

用牛車輾壓紅豆夾，這是早期的人工方法。（記者葉永騫攝）

2017-01-10 17:27

〔記者葉永騫／萬丹報導〕不用落葉劑，人工採收、日光曬豆和牛車壓豆的方式採收紅豆，萬丹牛車伯仔林啟明花了2個星期的時間採收紅豆，今年只有300台斤公開販售，下星期才開賣，預估很快就會搶購一空。

現在還有人用人工採收紅豆？吃飽沒事幹喔！因為太花人工了，所以現在採收紅豆的標準程序就是噴上落葉劑、鹽水讓紅豆的枝葉萎縮變乾，接著再用機器採收紅豆再分裝，整個過程用機器相當省力，沒有人願意再用人工採收，因為太費時又費功了。

不過萬丹鄉牛車伯仔林啟明今年種植了2分多的紅豆，為了追求健康自然，特別動員親友6、7人一起採收紅豆，花了2、3天的時間手工拔紅豆株，再集中曝曬陽光2天，接著駕駛牛車將紅豆夾輾壓破裂，以取得紅豆，最後再用吹風機及烘乾機將紅豆的泥土、石塊吹走，整個過程大約得花2個星期的時間，相當的辛苦費功，昨天已用牛車輾壓，預估下星期才能完成上市。

林啟明說，今年的2分地大概可收700台斤，其中400台斤自用及親朋好友認購，剩下的300台斤才會開放給一般民眾販售，每台斤80元，不過因為採取人工作業，還得花1個星期的時間才能有貨供應，這次的紅豆品質不錯，他不是有機栽種，但保證是無毒紅豆，讓人吃的很安心，有意購買者可洽林小姐，電話:0925273236。