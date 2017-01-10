青年儲蓄帳戶被質疑工作差 教育部：還會再篩選
青年儲蓄帳戶被質疑工作差，教育部今天說明，至少起薪要有25K。（記者林曉雲攝）
〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕青年儲蓄帳戶被質疑補助的工作條件很差，教育部青年教育與就業儲蓄帳戶專案辦公室執行秘書王俊權今天下午說明，為了鼓勵青年18歲畢業先去就業，所以採政府補助方案並替學生媒合職缺，目前方案進度是由勞動部進行職缺調查，並透過各部會協助，找尋所屬產業的優良職缺，初步蒐集約7千多個，但還會經過篩選，要具備發展性、技術性、安全性、優於勞基法薪資、優良勞動條件等5個要件，職缺才能被錄取，例如方案就明訂職缺月薪起碼2萬5千元以上。
王俊權說，外界傳出政府目前找到的職缺多是夜班、輪班，但該方案僅是幫青年與職缺媒合，而青年會與企業簽約，並成為正式員工，不會發生差別待遇或同工不同酬的情況，方案補助的2年、3年期限裡，額外有教育部和勞動部的補助，同時在方案執行期間，兩部會持續關心青年的就業情況，若發生經常性輪值夜班等不法情事，勞動部將啟動勞動檢查懲處企業。
王俊權還表示，該方案也希望能幫助產業，如有傳統產業找不到員工，像是傳統刺繡、木工技藝等，18歲畢業的高中生如對此有興趣，可提早進入職場，不過因為一開始是當學徒，薪水可能不到2萬5千元那麼高，這部分屬於專案處理。
王俊權說，目前由勞動部蒐集篩選職缺中，至於學生名額需等到今年3月，在相關的職缺類別出爐後，才會與高中職端進行學生的意願調查，到5月才會公布詳細的職缺、工作內容及條件等，青年屆時才須填寫計畫報告，進而媒合職缺。
王俊權表示，因為此方案聘用的是正式員工，所以青年如進到職場後，發現與當初的想像差太多，設有可退出方案的機制，同時企業也可觀察已聘用的青年，如果達不到工作標準，一樣可依法資遣，參加方案的青年仍須非常努力才行。
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