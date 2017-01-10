寒流來硬衝合歡山 當心失溫併發高山症

農曆年前寒流一波波，不少民眾已蓄勢待發上山賞雪觀景，但若未做好保暖工作，嚴重者恐會併發高山症。（記者王峻祺攝）

2017-01-10 17:31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕農曆年前寒流一波波，不少民眾已蓄勢待發上山賞雪，花蓮9日有名24歲吳姓男子，僅穿單薄衣物騎機車直衝合歡山，不料半路凍僵險些失溫喪命；花蓮門諾醫院雪季醫療支援醫師吳瑞騰說，登山、賞雪最怕失溫併發高山症，民眾除做好衣物保暖外，若有頭痛、頭暈、噁心及幻覺症狀，應盡速下山就醫。

目前海拔3000公尺以上的合歡山區，白天均溫只有8至9度，與平地氣溫相差逾15度，入夜後氣溫更低，其中位於新白楊至金馬隧道間，午後又極易出現濃霧，除造成用路人行車視線不明外，濕冷空氣也常讓機車及單車騎士凍的直打哆嗦。

門諾醫院雪季醫療支援醫師吳瑞騰說，高山症狀雖不包括失溫，但因失溫導致身體機能變差，容易併發高山症，恐會出現頭暈、頭痛及噁心症狀，除必須立即恢復正常體溫外，還要給予醫療用氧氣面罩，避免患者引發更嚴重的腦水腫及肺水腫等急性高山症狀。

他強調，海拔高度在2500公尺以上，因環境低溫、低壓及低氧，民眾較易出現高山症，除可使用預防性藥物「丹木斯」外，另建議一天內不要爬升超過500至1000公尺，若非要登山、高海拔騎車或賞雪，也應避免爬升速度過快，讓身體能夠慢慢適應高山環境。

吳瑞騰說，現階段已正式進入為期2個月的合歡山雪季，醫師群也陸續進駐松雪樓及合歡山莊執行雪季醫療工作，假日平均一天約有50人接受醫護服務，平日也有20、30人次，民眾若在高山出現身體不適等症狀，切勿隱忍，務必尋求幫助。

花蓮忠貞鐵騎單車隊長賴聰煌說，每到春節連假，台8線就會湧入許多機車及單車騎士，進行高海拔騎乘挑戰，建議騎士一定要3人以上結伴同行，除做好保暖工作，分別穿著具備吸濕、排汗、快乾及防風、雨的衣物外，最好還有補給車備勤，千萬不要輕忽中橫的危險性。