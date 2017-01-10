寒流來硬衝合歡山 當心失溫併發高山症
農曆年前寒流一波波，不少民眾已蓄勢待發上山賞雪觀景，但若未做好保暖工作，嚴重者恐會併發高山症。（記者王峻祺攝）
〔記者王峻祺／花蓮報導〕農曆年前寒流一波波，不少民眾已蓄勢待發上山賞雪，花蓮9日有名24歲吳姓男子，僅穿單薄衣物騎機車直衝合歡山，不料半路凍僵險些失溫喪命；花蓮門諾醫院雪季醫療支援醫師吳瑞騰說，登山、賞雪最怕失溫併發高山症，民眾除做好衣物保暖外，若有頭痛、頭暈、噁心及幻覺症狀，應盡速下山就醫。
目前海拔3000公尺以上的合歡山區，白天均溫只有8至9度，與平地氣溫相差逾15度，入夜後氣溫更低，其中位於新白楊至金馬隧道間，午後又極易出現濃霧，除造成用路人行車視線不明外，濕冷空氣也常讓機車及單車騎士凍的直打哆嗦。
門諾醫院雪季醫療支援醫師吳瑞騰說，高山症狀雖不包括失溫，但因失溫導致身體機能變差，容易併發高山症，恐會出現頭暈、頭痛及噁心症狀，除必須立即恢復正常體溫外，還要給予醫療用氧氣面罩，避免患者引發更嚴重的腦水腫及肺水腫等急性高山症狀。
他強調，海拔高度在2500公尺以上，因環境低溫、低壓及低氧，民眾較易出現高山症，除可使用預防性藥物「丹木斯」外，另建議一天內不要爬升超過500至1000公尺，若非要登山、高海拔騎車或賞雪，也應避免爬升速度過快，讓身體能夠慢慢適應高山環境。
吳瑞騰說，現階段已正式進入為期2個月的合歡山雪季，醫師群也陸續進駐松雪樓及合歡山莊執行雪季醫療工作，假日平均一天約有50人接受醫護服務，平日也有20、30人次，民眾若在高山出現身體不適等症狀，切勿隱忍，務必尋求幫助。
花蓮忠貞鐵騎單車隊長賴聰煌說，每到春節連假，台8線就會湧入許多機車及單車騎士，進行高海拔騎乘挑戰，建議騎士一定要3人以上結伴同行，除做好保暖工作，分別穿著具備吸濕、排汗、快乾及防風、雨的衣物外，最好還有補給車備勤，千萬不要輕忽中橫的危險性。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 就像變魔術！菜農種出「紫玉白菜」
- 春節國道易塞路段 交部籲用路人選用替代道路
- 興航勞資爭議 工會促勞動部介入處理
- 日光曬豆、牛車壓豆夾 傳統手工紅豆重現萬丹
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 法部擬訂「藐視法庭」等罪 妨害司法行為得負刑責
- 興航林明昇：從未與遠東航空接觸過
- 台北書展大獎公布 馬家輝妙語如珠
- 基隆教師明上街抗議年金改革 市府嚴陣以待
- 《觀察筆記》又矛又盾
- 不滿年金改革 屏東教師明陳情
- 日媒大幅報導 美國和蔡會談不理中國叫囂
- MLB》美媒評洋基7大爛約 驚見中職前洋投
- 無法執政寧願統一？ 國民黨老黨員被罵翻
- 老曼尼還想打 加盟高知鬥犬
- 《台股青紅燈》賓士的台灣奇蹟
- 惡老闆性侵女員工 拿走內褲做紀念
- 外傳杜特蒂新年赴中國治癌 助理出面否認
- 《桃園大廟旁》75歲金城糕餅店15日熄燈 顧客嘆可惜
- 北美國際車展 概念車改款車拚場
- 兄失智弟失明 廣興里長月助六千送便當
- 春節澎湖班機 民航不足軍機將支援
- 浮屍登錄多13公分 誤家屬認親13年
- NBA》交易後初登場？ 柯佛傳明天出賽爵士
- 聯電、世界先進營收同創新高
- 張憲義辯未出賣台灣 羅致政打臉
- 梅姨轟川普霸凌 笑傲終身成就獎
- 統一食安檢驗中心啟用
- 豬哥亮從影最犧牲演出曝光 新片強吻林玟誼
- 抓到了！豐臀金3億珠寶搶案 警方逮17人最老70歲
- 陪同談判竟持槍恐嚇 公親變事主
- 故宮壁惹議 港人發起追悼六四活動
- 警政署將檢肅取締特定陳抗團體的黑幫成員
- 停辦2年 宜蘭縣府恢復辦尾牙
- 快來搶！田馥甄聯名手機 全台限量1千支
- 已婚渣男想吃軟飯 刪除配偶欄名字還稱元配是「阿姨」
- 7年減債46億餘 嘉市債務管理冠全國
- 車禍調解欺壓鄉親？東縣議長否認
- 〈生活OK繃〉中西合璧 包子變漢堡
- 要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳
- 成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了
- NBA》尼克尋人啟事！「飆風玫瑰」羅斯無故缺賽
- 浩鼎案1年 股價腰斬 新藥3期只聞樓梯響
標題：寒流來硬衝合歡山 當心失溫併發高山症
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email