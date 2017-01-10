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寵物美容檢定 中國學生來台考照搶商機

屏東大仁科技大學今天舉行寵物美容檢定考試，共有87名學生參加，其中來自中國的學生就佔了51名。（記者邱芷柔攝）

2017-01-10  17:55

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東大仁科技大學今天舉行寵物美容檢定考試，共有87名學生參加，其中來自中國的學生就佔了51名，在中國經營寵物市場擁有2000多家分店的派多格集團也特別來觀摩。

大仁科大寵物美容學位學程主任吳懷慧說，中國與動物相關的專校多以畜牧、獸醫為主，但拿到獸醫證必須花很長的時間，現在寵物市場發達，越來越多學生開始轉向寵物美容，中生在台灣考到證照後，回到中國可以立即換證，不需要再考一次，因此來台灣學寵物美容的中生一屆比一屆更多人。

吳懷慧說，在中國，學生上1個月的課就能考取寵物美容C級證照，但速成考照衍生了「拿到證照，但無法掌握現場操作」的情形，該校因此與中國畜牧業協會下的名將犬業俱樂部（NGKC）簽訂MOU，讓學生在台灣上課、考照，回到中國後可以換中國同樣等級的證照。

美容檢定必須在時限2小時內，考生要在現場直接幫狗完成所有美容造型，檢定內容包含寵物美容的事前準備、現場刀工、犬種了解、整體造型與對犬隻操控保定。

中國江蘇農林職業學校學生趙沁宇說，中國針對寵物的課程相對少，且理論多於實作，大仁科大則有多元、豐富的課程。

江蘇科技農牧學校學生嚴秋華也表示，寵物商機在中國很有發展潛力，多學習相關領域課程，對未來就業會有幫助，台灣考到證照後回中國也通用，對學生來說是很棒的學習機會。

派多格教學教研部部長紀仕軍說，目前中國平均每年約有2000名畢業學生投入寵物相關市場服務，台灣的寵物美容實作技術與經驗豐富，學生學成後在中國從事寵物美容的第1年薪水，折合台幣約1萬5到1萬8千元，第2年後依個人技術，每月薪水可逾3萬以上。

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  • 除了筆試，考生必須在時限2小時內，在賽場直接幫狗完成所有美容造型。（記者邱芷柔攝）

    除了筆試，考生必須在時限2小時內，在賽場直接幫狗完成所有美容造型。（記者邱芷柔攝）

  • 中生在台灣考到證照後回到中國可以立即換證，不需要再考一次，因此來台灣學寵物美容的中生一屆比一屆更多人。（記者邱芷柔攝）

    中生在台灣考到證照後回到中國可以立即換證，不需要再考一次，因此來台灣學寵物美容的中生一屆比一屆更多人。（記者邱芷柔攝）

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標題：寵物美容檢定 中國學生來台考照搶商機


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