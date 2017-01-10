寵物美容檢定 中國學生來台考照搶商機
屏東大仁科技大學今天舉行寵物美容檢定考試，共有87名學生參加，其中來自中國的學生就佔了51名。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東大仁科技大學今天舉行寵物美容檢定考試，共有87名學生參加，其中來自中國的學生就佔了51名，在中國經營寵物市場擁有2000多家分店的派多格集團也特別來觀摩。
大仁科大寵物美容學位學程主任吳懷慧說，中國與動物相關的專校多以畜牧、獸醫為主，但拿到獸醫證必須花很長的時間，現在寵物市場發達，越來越多學生開始轉向寵物美容，中生在台灣考到證照後，回到中國可以立即換證，不需要再考一次，因此來台灣學寵物美容的中生一屆比一屆更多人。
吳懷慧說，在中國，學生上1個月的課就能考取寵物美容C級證照，但速成考照衍生了「拿到證照，但無法掌握現場操作」的情形，該校因此與中國畜牧業協會下的名將犬業俱樂部（NGKC）簽訂MOU，讓學生在台灣上課、考照，回到中國後可以換中國同樣等級的證照。
美容檢定必須在時限2小時內，考生要在現場直接幫狗完成所有美容造型，檢定內容包含寵物美容的事前準備、現場刀工、犬種了解、整體造型與對犬隻操控保定。
中國江蘇農林職業學校學生趙沁宇說，中國針對寵物的課程相對少，且理論多於實作，大仁科大則有多元、豐富的課程。
江蘇科技農牧學校學生嚴秋華也表示，寵物商機在中國很有發展潛力，多學習相關領域課程，對未來就業會有幫助，台灣考到證照後回中國也通用，對學生來說是很棒的學習機會。
派多格教學教研部部長紀仕軍說，目前中國平均每年約有2000名畢業學生投入寵物相關市場服務，台灣的寵物美容實作技術與經驗豐富，學生學成後在中國從事寵物美容的第1年薪水，折合台幣約1萬5到1萬8千元，第2年後依個人技術，每月薪水可逾3萬以上。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 就像變魔術！菜農種出「紫玉白菜」
- 春節國道易塞路段 交部籲用路人選用替代道路
- 興航勞資爭議 工會促勞動部介入處理
- 日光曬豆、牛車壓豆夾 傳統手工紅豆重現萬丹
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 法部擬訂「藐視法庭」等罪 妨害司法行為得負刑責
- 興航林明昇：從未與遠東航空接觸過
- 台北書展大獎公布 馬家輝妙語如珠
- 基隆教師明上街抗議年金改革 市府嚴陣以待
- 《觀察筆記》又矛又盾
- 不滿年金改革 屏東教師明陳情
- 日媒大幅報導 美國和蔡會談不理中國叫囂
- MLB》美媒評洋基7大爛約 驚見中職前洋投
- 無法執政寧願統一？ 國民黨老黨員被罵翻
- 老曼尼還想打 加盟高知鬥犬
- 《台股青紅燈》賓士的台灣奇蹟
- 惡老闆性侵女員工 拿走內褲做紀念
- 外傳杜特蒂新年赴中國治癌 助理出面否認
- 《桃園大廟旁》75歲金城糕餅店15日熄燈 顧客嘆可惜
- 北美國際車展 概念車改款車拚場
- 兄失智弟失明 廣興里長月助六千送便當
- 春節澎湖班機 民航不足軍機將支援
- 浮屍登錄多13公分 誤家屬認親13年
- NBA》交易後初登場？ 柯佛傳明天出賽爵士
- 聯電、世界先進營收同創新高
- 張憲義辯未出賣台灣 羅致政打臉
- 梅姨轟川普霸凌 笑傲終身成就獎
- 統一食安檢驗中心啟用
- 豬哥亮從影最犧牲演出曝光 新片強吻林玟誼
- 抓到了！豐臀金3億珠寶搶案 警方逮17人最老70歲
- 陪同談判竟持槍恐嚇 公親變事主
- 故宮壁惹議 港人發起追悼六四活動
- 警政署將檢肅取締特定陳抗團體的黑幫成員
- 停辦2年 宜蘭縣府恢復辦尾牙
- 快來搶！田馥甄聯名手機 全台限量1千支
- 已婚渣男想吃軟飯 刪除配偶欄名字還稱元配是「阿姨」
- 7年減債46億餘 嘉市債務管理冠全國
- 車禍調解欺壓鄉親？東縣議長否認
- 〈生活OK繃〉中西合璧 包子變漢堡
- 要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳
- 成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了
- NBA》尼克尋人啟事！「飆風玫瑰」羅斯無故缺賽
- 浩鼎案1年 股價腰斬 新藥3期只聞樓梯響
標題：寵物美容檢定 中國學生來台考照搶商機
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email