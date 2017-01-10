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雲端智慧聯網停車場 找車位不再傷腦筋

2017-01-10  20:53

〔財經中心／台北報導〕在都市中停車位一位難求，用雲端智慧聯網管理停車場，能有效解決這個難題，甚至開創更多商機。

壹傳科技「智慧停車服務員」、宏碁「eDC雲端與智慧票證服務」、亞太電信「4G網路」與歐付寶行動支付、周邊店家等組成「智慧聯網停車共享商務生態系」，共同打造「雲端智慧聯網停車場」，今天正式啟動，服務初期，從北部4大商圈（信義、西門、永康、桃園藝文特區商圈）的停車場及周邊店家進行推展。

雲端智慧聯網停車場能將隱匿在市區巷弄裡的停車場串聯起來，民眾可以透過APP查詢鄰近的停車場是否仍有車位，減少漫無目的找尋停車位的時間，並結合第三方行動支付等多元支付機制，方便民眾繳費。

停車場周邊的店家也從停車民眾的消費紀錄分析結果，分析出顧客的喜好，進而協助店家推播可能有興趣優惠資訊給駕駛者，以精準推播方式，吸引民眾入店消費。如此一來，不僅能解決停車問題，同時也能帶動周邊的人潮與錢潮，形成新興的消費聚落。

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  • 由左至右：宏碁智慧電子票證游明豐處長，中興電工郭慧娟總經理，永固便利停車陳雨鑫董事長，歐付寶林一泓董事長，資策會楊惠雯主任。（記者陳柔蓁攝）

    由左至右：宏碁智慧電子票證游明豐處長，中興電工郭慧娟總經理，永固便利停車陳雨鑫董事長，歐付寶林一泓董事長，資策會楊惠雯主任。（記者陳柔蓁攝）

  • 民眾繳費可利用第三方行動支付等多元支付機制繳停車費。（記者陳柔蓁攝）

    民眾繳費可利用第三方行動支付等多元支付機制繳停車費。（記者陳柔蓁攝）

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