選手展現實力將前往巴西 因為打贏「這場戰」
2017-01-10 18:04
〔記者林孟婷／台南報導〕善化高中網球隊日前參加世界中學生網球錦標賽代表隊選拔賽，男子組奪冠取得代表權，將於今年三月份代表台灣參加比賽，教練施宏忠、吳誌軒表示，為了應賽三個月前密集訓練，此次能拿下冠軍選手們都相當開心，這也是球隊成立至今十幾年來成績最好的一次。
教育部十幾年前推動網球推廣教育，安定國中被指定為基層訓練站，聘請八位教練培訓學生，不少安定國中、善化高中網球選手在此基地接受訓練。
教練吳誌軒指出，目前國中、高中等共有五十多位學生接受培訓，平日在下課後進行訓練，星期六也需進行一整天練球，訓練相當紮實。
此次參加選拔，派出高中男子組與女子組參賽，男子組奪冠、女子組獲得亞軍，而六位選手所組成的高中男子組獲得前往巴西參賽的代表權、展現好實力。
施宏忠說，選手們訓練認真，雖然教育部提供基層訓練站相關經費，但是選手要前往國外參賽必須自籌經費，初估每年出國備賽的經費高達一百萬元以上，不諱言「這是最大的挑戰」，通常只能向鄰近南科園區廠商募款、認養選手，為學生謀求最大的資源。
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