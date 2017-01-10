室內空品管制 明起納入電影院、KTV等6類
2017-01-10 17:13
〔記者楊綿傑／台北報導〕電影院、KTV、健身房等場所的室內空氣品質，都將受到管制！環保署今針對室內空氣品質，公告第二批列管對象，將民眾最常前往的場所例如電影院、KTV、健身房、金融機構營業場所、博物館及美術館等6類都在管制之列，預計增加900多處場所。相關規範明天起生效，一年後開始展開稽查。
本次公告也將2014年所公布的第一批10類場所，擴增其對象及管制區域，包括大專院校類的市立大學、私立大學；圖書館類的圖書分館；醫療機構類的社區醫院等。第一批加上第二批，總納管數估計約1400多家業者，管制的空氣污染物項目包括二氧化碳、甲醛、細菌、PM10等。
不過KTV包廂依然未在這次公告管制範圍，環保署今也展示室內空品監測的相關設備做解釋，每一台幾乎都有一個成人這麼高，且啟動後就會發出不小的聲響。環保署空保處長蔡鴻德表示，當民眾在歡唱時，應該不會希望這樣的噪音去干擾，而且KTV是採取中央空調，各空間空氣會互相流動，所以仍然是可以測得到。
在罰則部分，蔡鴻德說，第一類新增及第二類管制場所必須從明起開始撰寫空氣品質維護管理計畫、設置專責人員，並完成空氣品質檢測。一年後將啟動稽查，若違反規定將會告發，但會給予3個月時間改善，最長得延長至半年，未改善者可開罰5到25萬元。
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