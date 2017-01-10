公廁品質旅客打叉叉 台鐵高雄段找環局技術指導

2017-01-10 17:39

〔記者王俊忠／台南報導〕台鐵局從旅客滿意度問卷調查中發現，旅客對台鐵最不滿意的是火車站公廁清潔品質，高雄運務段為提升公廁服務品質，今天邀南市環保局專業人員，對公廁外包清潔工人進行清潔技術指導。台南站長徐竹平表示，台南站五間公廁目標要衝上環保局列管的「特優」標準。

台鐵高雄運務段今天在台南站舉行公廁清潔示範觀摩，召集從雲林到屏東轄區全段二等站以上的十多位站長、主任及外包清潔公司負責人、各站清潔領班，到場受訓如何正確洗廁所，由環保局專業人員進行清潔技術指導，希望達到最佳潔廁效果。

環保局人員針對大家最重視的小便斗、大便池示範清潔技巧。小便斗部分，要求拿起出水蓋斗，用菜瓜布及特殊擦布仔細擦拭便斗內緣尿垢髒污，要從上面擦到下面；大便池需先用海綿吸乾便池口水，同樣以菜瓜布與特殊擦布擦拭便池內緣污垢，清潔動作要確實，馬虎不得。

此外，洗手台、整容鏡等易疏漏區域，示範人員也就清潔工具、方法及步驟等給予詳細指導示範，並即席回答觀摩人員提問，與會者獲益良多。在現地觀摩後隨即舉行座談、交流公廁使用與維護工作意見，段長要求各站學習後加強推動，務使火車站公廁清潔品質達到最佳，提升台鐵整體服務形象。

徐竹平表示，台南站一天平均上、下車旅客達5萬2千多人次，是很繁忙的一等站，公廁使用率也高，目前全站五間男女、身障廁所，只有身障廁所是環保局列管的特優，其他四間都是優等，該站會力求讓五間公廁都達到特優標準。