「彈性工時」將增配套？ 政院：沒這回事

行政院長林全今天參加「第30屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，會後由徐國勇代為接受媒體採訪，澄清並沒有要增加「彈性工時」等配套措施。（圖由農委會提供）

2017-01-10 16:52

〔記者吳欣恬、李欣芳／台北報導〕今天傳出總統蔡英文和行政院長林全向工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻承諾將增加「彈性工時」等配套措施。行政院發言人徐國勇澄清「沒有這回事」。

工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻日前受訪表示，曾當面向蔡總統與林全建議，一例一休要有彈性工時的配套措施，例如加班時數從46小時提升到52小時，彈性工時是以月計、或以年計，則交由各行各業進行勞資協商即可。

工總理事長許勝雄也撰寫千字文，呼籲政府在工時制度上提供彈性，其中放寬每月加班時數上限，以及依據產業特性，適度放寬現行勞基法第30條及第30條之1有關變形工時規範（8週變形或4週變形）的實施彈性

行政院長林全今天參加「第30屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，但並未受訪，會後由徐國勇代為接受媒體採訪。

徐國勇強調，政院聽到了，對此予以尊重，但也要聽取勞工團體的意見。現有2、4、8週的彈性工時，和秦所建議的以全年加班時數調配是兩回事，政院並未進行這方面的配套規劃，也沒有要將每月加班時數從46小時提升到52小時，不會有髮夾彎。

另外，針對外界批評，行政院統籌教育部推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，提供各部會72億元開職缺，是重演22K。徐國勇也強調不會是22K。

徐國勇說，政府補助的1萬元是直接到青年儲蓄帳戶，是給青年的，不是給雇主。而目前雇主應給的最低薪資是2萬1009元，再加上1萬元，就會變3萬1009元。

徐國勇指，前任政府的22K是給雇主，導致雇主就把薪水降了，這是不對的，所以蔡政府不會給雇主，而是直接給青年，3萬1009元比現在很多地方起薪都好，所以希望外界不要誤解。