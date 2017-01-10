「彈性工時」將增配套？ 政院：沒這回事
行政院長林全今天參加「第30屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，會後由徐國勇代為接受媒體採訪，澄清並沒有要增加「彈性工時」等配套措施。（圖由農委會提供）
〔記者吳欣恬、李欣芳／台北報導〕今天傳出總統蔡英文和行政院長林全向工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻承諾將增加「彈性工時」等配套措施。行政院發言人徐國勇澄清「沒有這回事」。
工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻日前受訪表示，曾當面向蔡總統與林全建議，一例一休要有彈性工時的配套措施，例如加班時數從46小時提升到52小時，彈性工時是以月計、或以年計，則交由各行各業進行勞資協商即可。
工總理事長許勝雄也撰寫千字文，呼籲政府在工時制度上提供彈性，其中放寬每月加班時數上限，以及依據產業特性，適度放寬現行勞基法第30條及第30條之1有關變形工時規範（8週變形或4週變形）的實施彈性
行政院長林全今天參加「第30屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，但並未受訪，會後由徐國勇代為接受媒體採訪。
徐國勇強調，政院聽到了，對此予以尊重，但也要聽取勞工團體的意見。現有2、4、8週的彈性工時，和秦所建議的以全年加班時數調配是兩回事，政院並未進行這方面的配套規劃，也沒有要將每月加班時數從46小時提升到52小時，不會有髮夾彎。
另外，針對外界批評，行政院統籌教育部推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，提供各部會72億元開職缺，是重演22K。徐國勇也強調不會是22K。
徐國勇說，政府補助的1萬元是直接到青年儲蓄帳戶，是給青年的，不是給雇主。而目前雇主應給的最低薪資是2萬1009元，再加上1萬元，就會變3萬1009元。
徐國勇指，前任政府的22K是給雇主，導致雇主就把薪水降了，這是不對的，所以蔡政府不會給雇主，而是直接給青年，3萬1009元比現在很多地方起薪都好，所以希望外界不要誤解。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 兼具環教、觀光功能 石岡壩管理中心 新建工程動土
- 春節國5客運》大台北往返宜縣 增班增上車點
- 〈愛情隨堂考〉你有長輩緣嗎?
- 辜寬敏上月建議蔡︰正名入聯 不應再維持現狀
- 南鐵地下化邁大步 仁德段發包
- 男星病倒住院 林志玲心疼送「公主抱」
- 運將好心借錢 她卻找鎖匠開鎖偷錢
- MLB》美媒評洋基7大爛約 驚見中職前洋投
- 吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？
- 跟蹤女生辯追愛 法官打臉
- 小時黃疸換血 長大捐血回饋
- 上班一族1月徵文─百工心願
- 自我設限 台美關係難脫一中桎梏
- 惡搞好萊塢地標 主謀自首真實身分是…
- 海倫清桃拍《候鳥來的季節》 H奶女星爆只拿9萬酬勞
- 修杰楷斷不開「小三」只想黏著她
- 歐股漲跌互見 倫敦股市創新高
- 春節垃圾清運 彰投除夕不打烊
- 快來搶！田馥甄聯名手機 全台限量1千支
- 跆拳冠軍警察 一腳踹倒飛逃毒蟲
- 瑞莎女兒說的第一個字 竟然是...
- 陳宣儒蒙羞《灣生》 願繳回金鼎獎座
- 10年磨一劍！ 許孟哲入選台灣冰球國家隊
- 日媒大幅報導 美國和蔡會談不理中國叫囂
- 降低iPhone組裝成本 鴻夏傳在河南設OLED廠
- 米倉涼子「女醫」 霸氣天真 狂撈4710萬
- 4輛半聯結車追撞 大量長形鋼條散落國道
- 馬英九再赴北院開庭 近200警力嚴陣以待
- 張憲義辯未出賣台灣 羅致政打臉
- 成棒經典賽》弟弟開轟助威 增菘瑋安心「關門」
- 2017台北國際電玩展 首座實境密室逃脫曝光
- 〈廢核救家園〉福島周邊9縣市 災後死產遽增
- 台六十六線銜接國道三號 砸50億108年動工
- 台中春節前大型家具清運 25日前預約
- 院士呼籲辭退翁啟惠 中研院出面回應
- 白宮：克魯茲拜會蔡總統不影響一中政策
- 鬼鬼怎麼了 臉書PO文自爆痛哭爆淚
- 《第74屆金球獎》賈斯汀撩撥吉米法隆 妙演拉拉鍊
標題：「彈性工時」將增配套？ 政院：沒這回事
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email