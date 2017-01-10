機捷春節前通車？ 傳最快22日試營運、首月免費

機捷有望在農曆春節前通車。（資料照，記者陳昀攝）

2017-01-10 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場捷運有望在春節前通車，雖然交通部仍未透露何時開放試營運，但有媒體指出，試營運有望落在22日或2月2日其中一個時間點。

根據《中國廣播公司》報導，試營運將選在22日或2月2日其中一天，桃捷公司將在下週正式對外宣布。票價方面，試營運第一個月免費搭乘，第二個月正式通車票價五折，第三個月則回歸正常票價。

不過交通部長賀陳旦在今日表示，對於春節前通車抱持樂觀態度，但不建議將試營運做為旅客出國的方案。