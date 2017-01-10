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棄置新虎尾溪禽屍證實感染H5N2 防檢局將開罰

2017-01-10  17:06

〔記者林國賢／雲林報導〕6日被馬姓業者丟棄在新虎尾溪康熙橋河段禽屍及飼養場，檢體結果出爐，H5N2抗原均呈陽性反應，雲林縣動植物防疫所將依動物傳染病防治條例，開罰5到100萬。

雲林縣台西鄉與麥寮鄉交界處的新虎尾溪康熙橋下，6日有民眾發現河床散佈上百隻雞鴨禽屍，經警方調閱監視器，追蹤馬姓禽農違法傾倒死雞，防疫所分別派員在傾倒現場及其飼養場採樣送驗，均呈H5N2抗原陽性反應，縣防疫所於10日針對場內剩餘雞隻採取撲殺清場作業，並針對其場內外及周邊環境進行清潔消毒作業，丟棄點及禽場半徑1公里範圍內禽場將全面監測。

防疫所表示，馬姓禽農未落實疫情主動通報，將場內之病死家禽運出場外違法棄置，除所遭撲殺之家禽及相關物件不予補償外，另將依動物傳染病防治條例予以重罰5-100萬元。

防疫所技正鄭安國指出，近來氣候不穩定，日夜溫差大，是禽類呼吸道疾病的好發季節，業者若未能落實各項生物安全措施，疫情將有持續延燒之風險。

另養禽業者須持續提高警覺，自主觀察場內禽隻健康情形外，禽場內外每週至少消毒1次；如有發現有家禽異常死亡，請務必即時通報，防範禽流感病毒擴散。

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  • 新虎尾溪康熙橋河段6日被丟棄的禽屍，證實感染H5N2。（記者陳燦坤攝）

    新虎尾溪康熙橋河段6日被丟棄的禽屍，證實感染H5N2。（記者陳燦坤攝）

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相關關鍵字： h5n2 棄置 死雞 禽流感 防疫所
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