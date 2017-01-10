逢甲蕃薯哥車禍亡 苗警加強取締跨越雙黃線違規

警方統計分析，跨越雙黃線行駛與行車超速、闖紅燈、酒後駕車為造成死亡車禍的主要原因。（記者彭健禮攝）

2017-01-10 16:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕在台中逢甲夜市頗有名氣的32歲「逢甲番薯哥」彭彥維，於去年底在苗栗縣三義鄉，疑似跨越雙黃線超車，車禍傷重不治。苗栗縣警察局考量縣境多蜿蜒山路，通令各警分局、交通隊，針對跨越雙黃線違規行為加強取締，近2週來舉發221件；警方表示，非搶錢，而是維護用路人行車安全，期許憾事不再發生。

彭彥維於去年12月27日，駕駛廂型車行駛三義鄉九華山聯外道路，疑似跨越雙黃線超車，與對向迎面而來的遊覽車對撞，不幸傷重不治。警方統計分析，跨越雙黃線行駛與行車超速、闖紅燈、酒後駕車為造成死亡車禍的主要原因。

警察局考量縣境多山、丘陵，蜿蜒、起伏道路也多，加上山區道路普遍都是雙向單線車道，若跨越雙黃線超車，容易衍生重大交通事故，「蕃薯哥」事件後，局長金浩明通令各警分局、交通隊，針對跨越雙黃線違規行為加強取締。

警察局交通隊統計，去年12月28日到昨天，共舉發221件；違規者，依據道路交通管理處罰條例，罰600元到1800元。

警方加強執法，難免引起用路人抱怨，表示「有時候真的是趕時間呀！」局長金浩明請民眾提早出門，不要因趕時間而跨越雙黃線或超速行駛，遵守交通安全規則，注意行車路權與禮讓，才能確保自身及他人行的安全。