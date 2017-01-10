閒置16年 中市遠百、綜合大樓都更露曙光

綜合大樓與遠東百貨大樓閒置多年，將由民間推動都更。（記者張菁雅攝）

2017-01-10 16:59

〔記者張菁雅／台中報導〕閒置16年的台中市中區遠東百貨大樓、綜合大樓，都更露出曙光，兩棟大樓結合成功路店面，今天正式成立都市更新會，成為中區最大的都更案。市長林佳龍出席揭牌儀式時表示，這是中區再生的重要里程碑，也代表民間看到中區再生的希望。

遠百大樓及綜合大樓位於中區自由路與台灣大道口，過去是台中市的黃金地段，但經過民國66年及79年兩次大火，建築結構受損，加上商圈沒落，自89年閒置至今。兩棟大樓及成功路側店面土地、建物所有權人自104年陸續有意願參與都市更新，在市府輔導下，今天終於成立都市更新會。

林佳龍表示，這件都更案是中區最大都更案，也是第2件都更案，難度很高，但跨出後可帶動其他閒置大樓都更，因此這是中區再生的重要里程碑，他曾說過「不能救中區，不配當市長」，這兩年下定決心，提出最完整的規劃，現在中區即將翻轉，他不必辭市長了。

都市更新會理事長陳俗蓉指出，都更會成立後，接下來要整合所有權人，所有權人共82位，其中，綜合大樓產權登記不完整，部分所有權人只有使用權，沒有土地權，希望透過中央修法，讓產權得以完整，否則綜合大樓所有權人的權利佔了都更案的一半，先解決產權問題，都更才能成功。

都發局長王俊傑則表示，綜合大樓產權較複雜，攤位所有權人沒有產權登記，部分建物沒有使用執照，所有權人也無法取得產權登記，市府會積極與內政部營建署協調，希望找到解套方法。

另外，市府將舊市區8棟閒置大樓列為重點輔導對象，位於綠川西街的千越綠川大廈去年7月已成立都市更新會，並取得中央補助489.8萬元。都發局表示，未來也將協助遠百大樓、綜合大樓及成功路側都市更新案向中央爭取補助。