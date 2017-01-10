| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南韓東部海域撞船事故 7人落海4人失蹤 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

高兒美館帶小朋友搭時光機 看明朝新鮮事

高雄兒童美術館推出「搭時光機：你不知道的明朝新鮮事」特展，帶領孩子們重回晚明這個文化活動百花齊放的年代。（記者黃佳琳攝）

2017-01-10  17:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國寶《清明上河圖》現身高雄兒童美術館？高雄兒童美術館推出「搭時光機：你不知道的明朝新鮮事」特展，透過6大主題單元，以寓教於樂的方式，帶領孩子們搭上時光機，重回晚明新鮮活潑、人文薈萃、文化活動百花齊放的年代。

兒美館指出，歷史對最後一個漢人建立的王朝「明」有著不同的評價，政治上，腐敗、封閉，宦官專權，昏君不少，但文化上卻是百花齊放，商品經濟發達，手工業興盛、出版業蓬勃。明史似乎撲朔迷離，猶如有著多重性格的人，不同面向、時期，看見不一樣的社會風景。

「搭」展以何創時書法藝術基金會收藏的晚明數件書畫作品為基礎，透過「工作篇」、「生活篇」、「大師篇」、「花體字篇」、「衣冠篇」和「閒情篇」等6個單元，讓孩童藉由書畫作品展現，一窺晚明新鮮活潑、人文薈萃、文化活動百花齊放的生活樣貌。

同時，更以徐光啟、徐霞客、傅山、湯顯祖、錢謙益和李時珍人物為榜樣，他們各自是自己領域的大師，藉由他們成長、藝術與文學創作和堅持的故事，激發與鼓勵孩童對未來多元想像，認識自己夢想並實踐的重要。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 展覽 高兒美館 高雄兒童美術館
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：高兒美館帶小朋友搭時光機 看明朝新鮮事


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.