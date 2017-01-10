過年換新鈔 1月20日開跑

2017-01-10 16:31

〔記者盧冠誠／台北報導〕距離農曆新年的腳步越來越近，想換新鈔討喜氣的民眾，可自1月20日至26日赴全國454家據點兌換，而最受歡迎的100元券每人限兌100張（1萬元）。

中央銀行今天宣布，民眾1月20日起可至台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀及郵局兌換，合計共454處據點。其中，台銀除簡易分行外，有160處營業單位可兌換，據點次多為郵局83家。

央行指出，新鈔兌換期間，各兌鈔單位大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；2000元及200元券歡迎兌換，100元券每人限兌100張，其餘1000元及500元券酌量供應」告示。