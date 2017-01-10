Uber爭議 交長：願和對方好好談 就看誠意有多高
2017-01-10 16:37
賀陳旦強調，Uber仍需納管，唯有納管才能得知該如何納稅，也才有辦法有明確清楚的保險保障。（記者羅沛德攝）
〔記者甘芝萁／台北報導〕Uber爭議未解，交通部長賀陳旦表示Uber台灣日前有來函給交通部，釋出善意，信中強調願意和此地（台灣）的計程車駕駛有更多、更活潑的合作方式，同時也表示願意在共乘部分，和交通部嘗試提出啟動方案，也不排除在營運面上進行資訊分享、共同探討；但Uber仍不斷強調「共享經濟」，並希望現行法令有所調整。但賀陳旦仍強調，Uber仍需納管，唯有納管才能得知該如何納稅，也才有辦法有明確清楚的保險保障；交通部沒打算趕盡殺絕，也願意來好好對談，就看Uber誠意多高。
交通部今舉行新春記者會，面對Uber議題，賀陳旦顯得信心滿滿。他表示，Uber公司表面上強顏歡笑，透過一些手段提醒它的存在，但同時也已經回函交通部釋出善意；不過Uber仍不斷強調「共享經濟」是未來之趨勢，態度上不是很友善，交通部最近已回函Uber，強調歡迎Uber引進創新的共乘營運模式，但仍應以合法營運、合法繳納稅負為基礎，交通部歡迎Uber坐下來談。
對於目前全台約有1萬多輛的Uber司機，使用的都是自用車，交通部是否承諾讓駕駛合法化？賀陳旦表示，「目前沒有計畫」。
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