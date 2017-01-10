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保護水源區 弘光師生赴梨山宣導垃圾分類

2017-01-10  17:28

〔記者張軒哲／台中報導〕水果之鄉梨山盛產蘋果、雪梨，農民使用水果套袋保護水果，但經常沒分類，且隨意棄置，造成清潔隊很大負擔，弘光科大環境與安全衛生工程系師生得知後，一行24人特別遠赴梨山，向農民宣導分類垃圾減量的重要性，並進行掃街服務，為維護梨山大台中水源區潔淨盡一份心力，受到農民好評。

弘光科大前年為辦理環境教育計畫，而向和平區公所借用場地時得知，水果套袋造成偏鄉清潔隊員負擔，需要花很多時間整理，弘光師生決定上山協助清潔隊宣導。

在梨山清潔分隊長和三名清潔隊員協助下，環安系學生和系上的教職員總共24人，提早一天到梨山過夜，隔日在梨山街頭徒步發放DM宣導，只要看到農民就叮嚀一句「記得水果套袋要分類」，並示範分類方式，多數農民聽得很仔細，允諾要配合，還熱情送水果給學生吃。

師生今日下午更拿起掃把在街上掃街，清出不少水果套袋。學生陳思翰、陳美樺說，當志工服務，學習到如何與人相處，「果農熱情招呼，同時給予加油鼓勵，瞬間整個疲憊都沒了，讓我們在淨山活動中，充滿更多力量。」邱浩瑄、陳琮傑說，希望下次還有機會能參加。

環安系系主任王俊欽表示，梨山位在大甲溪上游，是大台中水源保護區，他與學生們能對偏鄉及水源保護盡份心力，再辛苦也很值得。

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  • 弘光科大環安系師生到梨山進行掃街。（記者張軒哲翻攝）

    弘光科大環安系師生到梨山進行掃街。（記者張軒哲翻攝）

  • 弘光科大環安系師生勸導做好垃圾分類減重的重要性。（記者張軒哲翻攝）

    弘光科大環安系師生勸導做好垃圾分類減重的重要性。（記者張軒哲翻攝）

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