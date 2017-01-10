| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南韓東部海域撞船事故 7人落海4人失蹤 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

台灣蘭花生技園區業者組協會 協助籌辦國際蘭展

2017-01-10  17:26

［記者王涵平／台南報導］台灣國際蘭展籌辦緊鑼密鼓，台灣蘭花生技園區業者籌組協會，允配合國際蘭展籌辦工作，市府樂觀其成，盼創造多贏局面。

台灣國際蘭展將於3月在後壁區台灣蘭花生物科技園區登場，承辦的成大研發基金會計畫主持人林峰田教授今率團隊拜會台灣蘭花生物科技園區業者協會籌備會。

協會籌備會成員包括玉沙農場董事長黃志豐、牛記蘭花總經理吳柏宏、鮮明農業負責人李蒼裕、大翔蘭園負責人楊明進、高大蘭園代表高協正等人，對於辦好國際蘭展抱持極高期待。

林峰田指出，成大不只是辦蘭展，更關心蘭花產業與在地發展，願與在地民眾、在地產業建立可長可久的友善合作關係。

台灣蘭花生物科技園區進駐業者協會籌備會主任黃志豐表示，首次與成大合作，期待蘭展的合作是一個好的開始，再次喚起園區進駐業者對於蘭展，了解蘭展的事前場地整理對於承辦單位是極大的負擔，允諾協助國際蘭展園區環境整理維護工作。

但籌備會希望蘭展期間的交通動線管制點，能考量業者出貨的時間與路線，林峰田則承諾會再與市府協商，除蘭展圓滿成功，也要與園區業者共榮共存，透過蘭展幫助在地蘭花產業發展。

廣告
  • 台灣國際蘭展籌辦緊鑼密鼓，台灣蘭花生技園區業者籌組協會，允配合國際蘭展籌辦工作。（資料照，記者王涵平攝）

    台灣國際蘭展籌辦緊鑼密鼓，台灣蘭花生技園區業者籌組協會，允配合國際蘭展籌辦工作。（資料照，記者王涵平攝）

  • 台灣國際蘭展將於3月在後壁區台灣蘭花生物科技園區登場，承辦的成大研發基金會計畫主持人林峰田教授今率團隊拜會台灣蘭花生物科技園區業者協會籌備會。（記者王涵平攝）

    台灣國際蘭展將於3月在後壁區台灣蘭花生物科技園區登場，承辦的成大研發基金會計畫主持人林峰田教授今率團隊拜會台灣蘭花生物科技園區業者協會籌備會。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣國際蘭展 國際蘭展
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：台灣蘭花生技園區業者組協會 協助籌辦國際蘭展


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.