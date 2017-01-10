台灣蘭花生技園區業者組協會 協助籌辦國際蘭展
2017-01-10 17:26
［記者王涵平／台南報導］台灣國際蘭展籌辦緊鑼密鼓，台灣蘭花生技園區業者籌組協會，允配合國際蘭展籌辦工作，市府樂觀其成，盼創造多贏局面。
台灣國際蘭展將於3月在後壁區台灣蘭花生物科技園區登場，承辦的成大研發基金會計畫主持人林峰田教授今率團隊拜會台灣蘭花生物科技園區業者協會籌備會。
協會籌備會成員包括玉沙農場董事長黃志豐、牛記蘭花總經理吳柏宏、鮮明農業負責人李蒼裕、大翔蘭園負責人楊明進、高大蘭園代表高協正等人，對於辦好國際蘭展抱持極高期待。
林峰田指出，成大不只是辦蘭展，更關心蘭花產業與在地發展，願與在地民眾、在地產業建立可長可久的友善合作關係。
台灣蘭花生物科技園區進駐業者協會籌備會主任黃志豐表示，首次與成大合作，期待蘭展的合作是一個好的開始，再次喚起園區進駐業者對於蘭展，了解蘭展的事前場地整理對於承辦單位是極大的負擔，允諾協助國際蘭展園區環境整理維護工作。
但籌備會希望蘭展期間的交通動線管制點，能考量業者出貨的時間與路線，林峰田則承諾會再與市府協商，除蘭展圓滿成功，也要與園區業者共榮共存，透過蘭展幫助在地蘭花產業發展。
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