華航、空巴簽署合作備忘録 維修廠棚動土典禮
華航與空中巴士今天簽署MOU合作意向書，同時舉行未來維修廠棚的動土儀式。（記者姚介修攝）
〔記者姚介修／桃園機場報導〕中華航空與歐洲空中巴士公司（AIRBUS）今天簽署合作意向書（MOU），同時，也舉行維修廠棚的動土典禮，未來空中巴士支援華航，全面提升在台灣的維修、工程、以及技術訓練能力。
根據雙方協議，未來華航與空中巴士將全面強化維修合作，範圍涵蓋華航旗下營運的所有空中巴士機型，包括A350 XWB、A320、以及A330/A340家族，並共同評估各種技術與商務解決方案。
華航董事長何煖軒與空中巴士亞洲區客戶事務執行副總裁Jean-Francois Laval於今天，在總統府國策顧問何美玥、國發會主委陳添枝、經濟部長李世光、交通部次長范植谷及桃園市長鄭文燦等貴賓見證下，在華航修護工廠簽署合作意向書，也寫下台灣飛機維修歷史新頁。
華航董事長何煖軒表示，飛機維修工作極具高技術門檻和國際認證，雙方合作對於提升國家航空產業意義非凡。
而華航去年9月宣布積極朝此規劃，幾個月以來默默鴨子划水，在維修廠房土地取得上也由桃園市長鄭文燦大力幫忙，華航才得如願在今天公布這個喜訊，很高興與空中巴士簽署此項合作協議。
今天動土典禮桃園市長等人也參加了破土儀式，華航也希望透過空中巴士的專業知識，加快提升華航與子公司台灣飛機維修股份有限公司維修與工程能力，為空中巴士的A350XWB等主要機型提供服務。
空中巴士亞洲區客戶事務執行副總裁Jean-Francois Laval表示，空中巴士致力提供最佳產品與服務解決方案，幫助華航提升業務、維修與訓練等方面的能力。因此空中巴士非常高興能夠支援華航，在臺灣開發民用航空相關業務。
雙方將共同評估推升華航的改裝工程以及客艙與機體修改服務；評估授權華航建立維修訓練中心可行性；以及提升華航在台灣的維修訓練能力，範圍涵蓋基礎訓練至維修人員訓練。雙方還將評估讓Satair Group，以及其它空中巴士旗下公司成為華航主要零件供應商。
華航與空中巴士過去多年來合作成果豐碩，雙方剛於2016年9月慶祝最新里程碑，將華航訂購14架A350-900中的首架交給華航。身為亞洲最早營運A350的航空公司之一，華航將使用這種具備最佳效益的廣體客機，飛航前往歐洲的長程航線，以及部份區域航線。
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