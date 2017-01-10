談一例一休衝擊 侯友宜：改革須循序漸進

面對一例一休帶來的衝擊，新北市副市長侯友宜今天表示，改革要循序漸進 ，過程須溝通協調，他請各局處及早因應，市民服務不能打折扣。（記者賴筱桐攝）

2017-01-10 16:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕一例一休上路，對各行各業造成衝擊，新北市副市長侯友宜今天在市政會議表示，年前衝突性高的政治議題不斷擴大，社會動盪不安，他向中央喊話，改革要循序漸進，過程須溝通協調，也請各局處及早因應，市民服務品質不能降低。

侯友宜談到，一例一休實施後，各單位面臨衝擊，已請各局處提出因應作法，農曆年前擬定調整方式，例如警察局、消防局屬性特殊，勤務運作較沒問題，但是環保局估算後，加班費須增加3億元，如何調整勤務，又不影響市民服務品質，希望從中找到最適當的模式。

侯友宜舉例，市府公務車司機面臨一例一休，如何補充替代人力，包括假日有替代的司機人選，整體勤務須及早準備，他要求各局處核實精算加班費，不是報3億元就給3億元，避免產生浮報、虛報，或藉機讓同仁增加福利的情形發生；此外，應檢討以往勤務是否浪費人力 ，希望以有效人力發揮最大功能，服務民眾的品質不打折扣。

侯友宜有感而發表示， 過年前不論是一例一休、年金改革等衝突性高的政治議題不斷擴大，對民眾而言，生活穩定性受到干預，造成社會動盪不安，他強調，改革應循序漸進，不可能一次到位，過程中要充分溝通協調，衝突對立對台灣是不好的。