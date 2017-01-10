停車格畫成這樣還不准塗銷 民眾怒批太扯

巷道內劃設停車格並不奇怪，奇怪的是劃設完會讓車輛無法進出，卻還不准塗銷。（圖擷自臉書《汐止集團》）

2017-01-10 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕巷道內劃設停車格並不奇怪，奇怪的是劃設完會讓車輛無法進出，卻還不准塗銷，有民眾就在網路發文質疑，這也太瞎了。

民眾在臉書《汐止集團》、《爆料公社》接連貼文指出，汐止福德一路的某處巷弄出現「神之停車格」，只見原本寬度只比兩車併排略寬的巷弄，左右兩邊都畫了停車格，一旦停滿將會「能停不能過」，引發民眾議論，質疑「很想知道停滿後要怎麼出來」，沒想到區公所竟還發公文表示不得塗銷，民眾為此也將公文PO網，引發網友議論。

發文網友表示，其實地主也很無奈，但因公文已這樣要求，也就只能照辦，這也引發網友好奇，笑稱之後可能會說「不好意思這是沒畫完的機車格」、「1、3、5停單號，2、4、6停雙號，星期天全禁停」、「還以為是機械式停車場勒」，也有不少人質疑「停滿了到時候又影響消防了」、「停的進、出不來，火災發生死路一條」。