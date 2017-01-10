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台東森林公園 修繕迎新年

台東森林公園元旦起收費。（記者張存薇攝）

2017-01-10  16:03

〔記者張存薇／台東報導〕台東森林公園元旦開始入園收費，秩序良好，不過縣府農業處指出，尼伯特風災後園區內仍有部分設施待修繕，將趕在過年前把圓形廣場、鷺鷥湖等損壞圍籬、管制站等房舍屋頂復原，以迎接春節期間遊客。

收費新制元旦上路，農業處長許瑞貴指出，元月1、2日收費人次即接近6000人次，預估春節期間外縣市遊客可達3萬人次，目前平日外縣市遊客約200至400多人次，假日遊客可達6、700人次。

他進一步說，去年因尼伯特風災造成園區重創，因此除持續種樹，包括圓形廣場、鷺鷥湖等損壞圍籬也要趕在過年前修好，其他包括管制站、林務科辦公室屋頂毀損也希望在過年前復原。

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  • 圓形廣場受損待修。（記者張存薇攝）

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  • 台東森林公園元旦起收費。（記者張存薇攝）

    台東森林公園元旦起收費。（記者張存薇攝）

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標題：台東森林公園 修繕迎新年


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