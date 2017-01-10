拒繳欠稅 逾600瓶酒17日拍賣抵稅
2017-01-10 16:00
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政執行署桃園分署針對餐飲、酒品業者清繳欠稅，有4家小吃店、酒商有能力繳款卻拒繳，名下所販售的酒品全被查扣，超過600瓶酒即將被執行拍賣，裡頭還包括6瓶蔡英文總統就職紀念酒，這批酒品預計在17日「富國法拍市」拍賣。
桃園分署表示，這4家小吃店、酒商明明有能力繳款卻拒繳，即使酒品被查扣仍無意清償欠稅，總計被查扣的酒品包括威士忌78瓶、高粱20瓶、紅酒140瓶、香檳氣泡酒60瓶、啤酒300罐及白蘭地、梅酒等，另有小吃店被查扣保力達、伯朗咖啡、可樂、礦泉水等也將一併執行拍賣。
桃園分署表示，執行人員在執行過程，發現這4家欠稅的小吃店、酒商營業狀況良好，卻對於欠繳的稅罰款置之不理，為落實公權力查扣店內酒品及飲料，將於17日早上9點，於桃園市「富國法拍市」中進行拍賣，提供有需求的民眾搶便宜，有興趣的民眾只要攜帶身分證到場搶拍即可。
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