| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
逮到操縱大立光股票黑手 證交所4:30說明 葡萄王案外案 檢追查購地有無仲介費詐領弊端 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

拒繳欠稅 逾600瓶酒17日拍賣抵稅

2017-01-10  16:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政執行署桃園分署針對餐飲、酒品業者清繳欠稅，有4家小吃店、酒商有能力繳款卻拒繳，名下所販售的酒品全被查扣，超過600瓶酒即將被執行拍賣，裡頭還包括6瓶蔡英文總統就職紀念酒，這批酒品預計在17日「富國法拍市」拍賣。

桃園分署表示，這4家小吃店、酒商明明有能力繳款卻拒繳，即使酒品被查扣仍無意清償欠稅，總計被查扣的酒品包括威士忌78瓶、高粱20瓶、紅酒140瓶、香檳氣泡酒60瓶、啤酒300罐及白蘭地、梅酒等，另有小吃店被查扣保力達、伯朗咖啡、可樂、礦泉水等也將一併執行拍賣。

桃園分署表示，執行人員在執行過程，發現這4家欠稅的小吃店、酒商營業狀況良好，卻對於欠繳的稅罰款置之不理，為落實公權力查扣店內酒品及飲料，將於17日早上9點，於桃園市「富國法拍市」中進行拍賣，提供有需求的民眾搶便宜，有興趣的民眾只要攜帶身分證到場搶拍即可。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 超過600瓶酒將於富國法拍市拍賣。（行政執行署桃園分署提供）<b>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</b>

    超過600瓶酒將於富國法拍市拍賣。（行政執行署桃園分署提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

  • 超過600瓶酒將於富國法拍市拍賣。（行政執行署桃園分署提供）<b>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</b>

    超過600瓶酒將於富國法拍市拍賣。（行政執行署桃園分署提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 抵稅 欠稅
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：拒繳欠稅 逾600瓶酒17日拍賣抵稅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.