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南市創意考工記開始收件 有機會前進巴黎參展

2017-01-10  16:40

〔記者劉婉君／台南報導〕南市「創意考工記」工藝性文創產品研發暨媒合計畫，自103年創辦至今，已補助15件提案，結合台南在地企業、團體，在產品設計中融入工藝技術、材質或相關精神，開發出具市場潛力的產品，今年計畫書徵收自即日起至2月10日止，除了預計選出10案進行補助，並將首度從中評選出3案，送入選者前進巴黎參加Maison&Objet Paris巴黎時尚家居設計展。

文化局表示，「創意考工記」以古老東方的工藝經典《考工記》為名，期待在地文創業者發揮創意眼光，探索及應用台南、台灣豐富的工藝資源，以淬煉出新時代的文創工藝產品。

今年補助件數從去年的6案增為10案，每案補助上限10萬元，審查委員將依各案內容核定補助金額，再從中評選出3案後，輔導參加隔年度的「M&0 Paris」，並提供雙人台北—法國來回經濟艙機票。

計畫提案者須為設籍南市的企業或團體，同時策略媒合合作單位（不限設籍台南），以匯集雙方設計、管理、行銷等能量，研發出的文創產品須為可量產上市、具市場潛力的實體產品，並須將技術、材質或相關精神融入其中。相關訊息可上「文創Plus—台南創意中心」網站查詢。

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  • 南市創意考工記自103年開辦迄今，公開徵求團隊提案研發文創產品。（記者劉婉君翻攝）

    南市創意考工記自103年開辦迄今，公開徵求團隊提案研發文創產品。（記者劉婉君翻攝）

  • 南市創意考工記自103年開辦迄今，公開徵求團隊提案研發文創產品。（記者劉婉君翻攝）

    南市創意考工記自103年開辦迄今，公開徵求團隊提案研發文創產品。（記者劉婉君翻攝）

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