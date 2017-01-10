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中山國小田徑隊 拿下西螺鎮運14面金牌

西螺中山國小田徑隊參加今年西螺鎮運奪得14面金牌、7面銀牌及8面銅牌。（記者黃淑莉攝）

2017-01-10  15:16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕西螺中山國小田徑隊今年參加西螺鎮運動會表現亮眼，33人參賽勇奪14金、7銀、8銅，男、女童奪得冠軍外，更奪得團體總錦標。

中山國小田徑隊成立多年，2年前招募成員時只有3人，且其中2人是教練李浩平的女兒，李浩平表示，由於外界對運動可能會影響課業、運動員課業表現普通等刻板印象太深，有的家長反對孩子練田徑，事實上研究證實，長時間下來愛運動孩子的學科能力表現優於不愛運動者。

中山國小學務主任李旭德指出，李浩平及其他教練按步就班，專業、耐心陪著孩子成長，不要立即見效的成績，而是希望學生透過訓練，提升自己能力及培養運動興趣，現田徑隊有6、70人。

李浩平專長是短跑及跳遠，2個女兒也遺傳他運動細胞，就讀小6的女兒李金鈺潁勇奪跳遠冠軍，而且打破大會紀錄；同樣是小六的廖英妏更打破女童100、200公尺紀錄。

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