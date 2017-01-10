| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

春節國道易塞路段 交部籲用路人選用替代道路

2017-01-10  17:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣道路興建追不上汽車成長速度，連續假期國道塞車難避免，交通部今日新春記者會上，除公布春節易壅塞時段與路段外，為讓民眾了解國道不是行車路線唯一選擇，特別公布春節特定時間內，行車時間較平常增加3倍以上的重點壅塞路段，及替代道路較國道可節省多少行車時間。

交通部長賀陳旦表示，國人對交通安全不夠重視，卻對交通效率與塞車又格外重視，但不希望春節疏運北高要朝6小時抵達目標成為交通部單獨承受的十字架，這部分是要大家要共同努力。沒人能保證春節國道行車時間，但交通部會將詳細預估的易壅塞路段、時段及替代道路資訊公布給民眾，讓民眾自己抉擇是否要在最壅塞的時候上路。

春節期間國道重點壅塞路段，像是除夕上午國道1號湖口－新竹及彰化－埔鹽系統，兩處路段行車時間預估都較平常8分鐘增加3倍。較平常行車時間增加最多的路段，預期是初一至初四下午3點至晚間11點的國5北上頭城－坪林，將會從15分鐘增加至111分鐘，行車時間為平時7.4倍；其次是初三、初四下午1點至8點國1南屯－豐原路段，行車時間從8分鐘增至49分鐘，行車時間增6.1倍。預估有11處路段在指定時段的行車時間是平常的3倍以上。

替代道路資訊方面，國1湖口－新竹系統春節期間行車時間預估要38分鐘，不過省道台1線只要23分鐘，相差1.6倍；國5頭城－坪林路段春節要111分鐘，省道台9線只要60分鐘，相差1.9倍。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道 塞車 替代道路
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：春節國道易塞路段 交部籲用路人選用替代道路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.