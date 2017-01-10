春節國道易塞路段 交部籲用路人選用替代道路
2017-01-10 17:08
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣道路興建追不上汽車成長速度，連續假期國道塞車難避免，交通部今日新春記者會上，除公布春節易壅塞時段與路段外，為讓民眾了解國道不是行車路線唯一選擇，特別公布春節特定時間內，行車時間較平常增加3倍以上的重點壅塞路段，及替代道路較國道可節省多少行車時間。
交通部長賀陳旦表示，國人對交通安全不夠重視，卻對交通效率與塞車又格外重視，但不希望春節疏運北高要朝6小時抵達目標成為交通部單獨承受的十字架，這部分是要大家要共同努力。沒人能保證春節國道行車時間，但交通部會將詳細預估的易壅塞路段、時段及替代道路資訊公布給民眾，讓民眾自己抉擇是否要在最壅塞的時候上路。
春節期間國道重點壅塞路段，像是除夕上午國道1號湖口－新竹及彰化－埔鹽系統，兩處路段行車時間預估都較平常8分鐘增加3倍。較平常行車時間增加最多的路段，預期是初一至初四下午3點至晚間11點的國5北上頭城－坪林，將會從15分鐘增加至111分鐘，行車時間為平時7.4倍；其次是初三、初四下午1點至8點國1南屯－豐原路段，行車時間從8分鐘增至49分鐘，行車時間增6.1倍。預估有11處路段在指定時段的行車時間是平常的3倍以上。
替代道路資訊方面，國1湖口－新竹系統春節期間行車時間預估要38分鐘，不過省道台1線只要23分鐘，相差1.6倍；國5頭城－坪林路段春節要111分鐘，省道台9線只要60分鐘，相差1.9倍。
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