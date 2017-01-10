高雄和發園區5年限制條款 內政部今通過解禁
2017-01-10 15:24
和發園區鳥瞰示意圖。（高市經發局提供）
〔記者王榮祥／高雄報導〕內政部今天在第892次都委會中，通過解禁高雄和發產業園區5年條款限制，將有助廠商進駐、繁榮地方與創造更多就業機會。
高市經濟發展局長曾文生表示，很感謝內政部及都委會委員對本案變更的支持，這項變更雖僅一字之差，對目前園區招商與未來高雄經濟發展，卻有莫大助益。
合發土地開發公司則指出，5年條款限制降低廠商進駐園區意願，同時增加進駐成本，有礙高市經濟發展﹔如今能解禁，可望大幅提升廠商進駐意願，很感謝高市府、經發局協助溝通。
合發土開說明，5年條款源自和發園區在計畫審議之際，委員會所做附帶決議，廠商完成使用5年後方得轉讓，並「應」由高市府買回，且此項5年條款屬終身限制，為全國工業區最嚴格規範，使不少原本預登記進駐廠商駐足觀望。
合發土開表示，本次變更案是去年4月提出，將近1年努力，今天終獲內政部都委會通過。
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