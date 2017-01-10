2017平溪天燈節 元宵、中秋各一場
2017-01-10 15:12
「2017新北市平溪天燈節」首場主活動將於2月11日元宵節登場由台北市日僑學校、新北市十分國小學生攜手創作，共同繪製當天施放的大型主燈。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕「2017新北市平溪天燈節」首場主活動將於2月11日元宵節登場，另1場大型活動選在中秋節舉行，延長宣傳期，結合地方商圈行銷，擴大觀光效益。
新北市副市長葉惠青表示，平溪天燈節邁入第19年，交通部觀光局統計，平溪是105年來台自由行旅客最喜愛的10大熱門景點之一，第1000萬名來台旅客、到台灣度蜜月的韓國夫妻，也指定到平溪放天燈，去年平溪獲國家地理雜誌推薦為「全球10大最佳冬季旅遊」之一。放天燈是重要民俗文化活動，結合山城美景、歷史人文及特色商圈，讓平溪魅力加倍。
觀光旅遊局長陳國君指出，今年天燈節有創新變革，市府兼顧地方發展，取得地方共識，保留元宵節在十分廣場放天燈的傳統習俗，中秋節舉辦第2場次主活動，拉長平溪觀光旅遊宣傳期。
2月11日天燈節活動將邀請公益財團法人日本台灣交流協會出席，由台北市日僑學校、新北市十分國小學生攜手創作，共同繪製當天施放的大型主燈，展現台日友好關係，活動當天上午10點發放免費天燈施放券。
平溪商圈將於2月4日、2月5日舉辦「平溪─菁桐天燈一條龍」活動，沿線各有2波88盞天燈齊飛的施放活動，1月28日起展開為期1個月的「Wali過5關贏好禮」電子集章活動，集滿5個電子章可兌換精美贈品並參加抽獎；2月28日起推出「敲鐘躲貓貓」及「天燈我材必有用」活動。
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