竹北外環道通了 竟出現危險「髮夾彎」

圖左從竹北沿河街駛入環北路2段往東南的車流，左轉形成一個危險的「髮夾彎」，會跟環北路西向車流衝突。（記者黃美珠攝）

2017-01-10 15:46

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣竹北市的30公尺寬外環道路「環北路」經過了10幾年的努力，終於在今天中午完全打通了！但是這個由內政部營建署所設計、施工的地方重大建設，鄉親在歡喜之餘也頗多的擔憂。

原來為了配合今日通車點、瓶頸路段上的台鐵鐵道橋橋墩無法遷移，設計上讓原本平行的竹北沿河街、環北路2段竟然出現可能是致命交叉的「髮夾彎」。

竹北市長何淦銘等在通車典禮現場公開質疑當初的設計不妥，現在只能期待營建署能跟地方持續攜手亡羊補牢，大家看看怎麼處理，不致真的造成人命損害。

新竹縣長邱鏡淳也在通車現場，趕忙帶著交通旅遊處長李銷桂、工務處長羅昌傑、警察局長溫枝發現勘對策。

李銷桂說，他們初步希望限制重車行走沿河街，並把沿河街調整成西向的單行道，未來車輛只能經環北路2段銜接沿河街前往省道台1線，但不能從省道進入沿河街。

李銷桂說，這個事關用路人的重大決定，他們會會同公所、當地里長等一起研商，取得共識前，只能先委請警方加強周邊的道路交通疏導和引導。

新竹縣政府表示，這條寬30公尺的竹北市外環道路，名字雖叫「環北路」，但事實上其1期道路是縣府縣治區的區段徵收工程，位於南端，稱為「縣政2路」。

縣政2路從頭前溪北岸的興隆路起一路向北延伸，過了竹北中正東路、中山路交叉口，從中正國小前才稱為「環北路」。到了今天打通的瓶頸點、台鐵鐵道橋下，是這條30米外環道路的第2、3期工程，大約在5、6年前就已經通車。

但這路段實際距離、總工程費等，持有相關資料的營建署北區工程處今天在場一問三不知，一切只以「那是很多年前的工程」解釋，被問急了只好打電話回辦公室查詢，但也沒下文。

至於包含這個瓶頸點在內以西的環北路4到6期工程，縣府表示總共花了9.8億元取得用地和施作，其中近95%的經費來自中央，所以設計施工都由營建署執行。

竹北市長何淦銘說，這條環北路的通車確實很重要，對紓解中山高竹北交流道和省道台1線進入竹北市區的車流有很大幫助。

只是用路人的安全不得不謹慎，現在就是希望營建署在協助地方完成交通硬體建設後，也能持續協助地方改善、降低通車點的危險。