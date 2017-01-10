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扣押物挖土機 雲林地檢署明拍賣

雲林地檢明拍賣土庫吳姓鎮代父子犯罪工具挖土機1台。（記者廖淑玲翻攝）

2017-01-10  14:49

〔記者廖淑玲／雲林報導〕依新修正刑事訴訟法，雲林地檢署明天將拍賣土庫鎮代吳讚樓父子犯罪工具挖土機台，歡迎大家投標競買。

吳讚樓父子經營廢棄物處理公司，以合法掩護非法，涉嫌從2006年起收受未經處理的燃油鍋爐集塵灰、漿紙污泥、紡織污泥等事業廢棄物，分別載運到斗南及土庫鎮的承租農地回填及堆放，10年來載運超過5萬8000公噸，污染農地約1.5公頃，不法獲利逾億元。

雲林地檢署檢察官吳文城以違反廢棄物清理法羈押吳姓父子，並依新修正刑事訴訟法第133條，扣押吳讚樓及其兩個兒子及大媳婦名下不動產、農會、銀行等金融機構戶頭並包括該輛挖土機。

明天上午11點檢方將在雲林地檢署第二辦公室前廣場拍賣挖土機1台、型號KOMATSU PC200-8N1型、年份2008年，雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，欲參加拍賣競買者，攜帶國民身分證準時到場，拍賣以現場出價最高，經當場公開呼叫次後仍無人出更高價者為拍定人；但所出價款未達拍賣底價者，得不予拍定。

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  • 雲林地檢明拍賣的挖土機外觀。（記者廖淑玲翻攝）

    雲林地檢明拍賣的挖土機外觀。（記者廖淑玲翻攝）

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標題：扣押物挖土機 雲林地檢署明拍賣


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