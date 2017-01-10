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書法社老師助學 義賣愛心春聯

虎尾安慶國小教師會會長廖晨佑（中）利用年關前寫春聯義賣，歡迎共襄盛舉。（記者廖淑玲攝）

2017-01-10  14:55

〔記者廖淑玲／雲林報導〕如何幫忙家庭遭逢困境的學生度過難關，為籌措愛心助學金，虎尾安慶國小教師會會長廖晨佑利用年關前寫春聯義賣，歡迎共襄盛舉，還有老師知悉一口氣買了11幅，愛心不落人後。

寫得一手好字的廖晨佑，曾獲第33屆中華民國書法學會全國書法比賽社會組特優冠軍，為他贏來「雲林之光」表揚，為幫忙孩子能不受家庭經濟影響課業，特別寫春聯義賣，許多老師、家長都主動購買又能做愛心，一舉兩得。

到安慶服務9年的廖晨佑，為了教好學生還特別勤練書法，甚至義務擔任該校書法社指導老師，因為認真又用心，教的學生屢獲大獎，成為該校書法名家。

安慶國小為了幫助孩子發生急難時可以立即救助，設有愛心助學金，擔任教師會的廖晨佑發現助學金入不敷出，另有多名貧困學生亟待救助，特別利用課餘寫春聯義賣，果然大受歡迎。

廖晨佑除了感謝購買者共襄盛舉、一起做愛心，也希望藉此鼓勵經濟弱勢孩子不要被環境打敗，努力向上，勇敢追夢。

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  • 虎尾安慶國小教師會會長廖晨佑寫得一手好字，義賣春聯叫好又叫座。（記者廖淑玲攝）

    虎尾安慶國小教師會會長廖晨佑寫得一手好字，義賣春聯叫好又叫座。（記者廖淑玲攝）

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標題：書法社老師助學 義賣愛心春聯


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