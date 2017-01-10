蛋沒洗選可用塑膠箱裝？ 農委會：不可以

2017-01-10 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕未洗選過的散裝蛋到底能不能用塑膠箱？農委會防檢局昨雖一度表示，在不違反「一次性使用」原則下，蛋商可繼續用塑膠籃供貨，但農委會今強調，沒洗選過的蛋就是不能用塑膠箱。

農委會在去年底宣布「生鮮禽蛋應使用一次性包材」政策上路，外界卻有不同聲音，坊間也常見用塑膠籃盛裝、販售散裝蛋，防檢局局長黃㯖昌昨表示，蛋商可在不違反「一次性使用」原則的前提下，繼續用塑膠籃。

《中央社》報導，針對防檢局說，業者有保證，「塑膠盒一定會只用一次」，督導防檢局的農委會副主委黃金城今表示，他已告訴防檢局長，「業者是在呼嚨防檢局、製造難題」。他舉國際規範指出，一次性包材只有紙箱、壓出蛋型的紙盒或塑膠盒，並不包含塑膠箱。

農委會副主委陳吉仲則表示，主委曹啟鴻已指示防檢局、畜牧處，要盡力在半年內於彰化、屏東等蛋的主要產地設洗選廠，只要沒洗選過的蛋就要用一次性包材，不能用塑膠箱。