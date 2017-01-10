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山櫻花提早開花 奧萬大森林遊樂園美極了

粉紅櫻花搭配藍天白雲，在隆冬營造出春天美景。（圖由奧萬大森林遊樂區提供）

2017-01-10  14:16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區山櫻花往年在1月下旬開花，但受暖冬影響，目前園區的山櫻花已經開了2成，較去年提早了半個月，不僅山櫻花，重瓣櫻也含苞待放，預估正好農曆春節連假期間達到最佳觀賞期，讓遊客飽眼福。

去年入冬以來氣溫偏高，也打亂植物生理時鐘，奧萬大森林遊樂區的賞楓期延後，原本也該進入尾聲的落羽松，現在正當紅，連園區的數十株山櫻花也迫不及待搶先綻放，搭配藍天白雲將園區點綴得繽紛亮麗，毫無秋冬的蕭瑟。

奧萬大森林遊樂區表示，園區栽種山櫻花、重瓣櫻及霧社櫻，按正常時序山櫻花在1月下旬開花，緊接著2月上旬至中旬為重瓣櫻，2月底3月初再由霧社櫻接力演出，但是今年山櫻花提早上班，目前已經開了2成，重瓣櫻枝頭也結滿花苞，今年農曆春節在1月底至2月初，預計山櫻花與重瓣櫻將盛開，陪伴遊客歡度佳節。

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  • 仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區山櫻花較往年提早半個月開花，為園區添新妝。（圖由奧萬大森林遊樂區提供）

    仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區山櫻花較往年提早半個月開花，為園區添新妝。（圖由奧萬大森林遊樂區提供）

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