退休老師揮毫作畫 讓春聯添樂趣

配合雞年生肖，施美燕（左）春聯以雞為題材作畫。（記者陳燦坤攝）

2017-01-10 14:03

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北辰國小退休老師施美燕不但寫一手好字，還擅長「畫」春聯，今天應邀到北港高中揮毫，施美燕三兩筆便畫出今年生肖公雞，為傳統春聯增添趣味，學校師生看了相當佩服。

北港高中今天邀6位書法老師到校寫春聯，與師生感受過年的氣氛，多位老師揮毫時一本正經，在紅紙寫上工整對聯，北辰國小退休的施美燕則是寫著草、隸、楷等不同字體，搭配隨手畫成的一隻公雞，每幅春聯不僅充滿喜氣，還增添許分樂趣，獨樹一格的寫法深具個人特色，不少師生想當成藝術品收藏。

施美燕表示，她從小就喜歡寫書法，練字長達30年，過去與不同的老師學書法，所有字體都曾接觸，任教期間也曾教學生寫書法並作畫，她認為作畫其實是筆畫延伸，跟學習書法一樣，勤練習便畫得好。