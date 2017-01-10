「依舊有愛」捐二手物資 16家公司設回收站響應

2017-01-10 14:04

〔記者林孟婷／台南報導〕秋冬時節來臨，統一企業社會福利基金會發起「依舊有愛」二手物資捐贈活動，今年邁入第8年，今年與以往捐贈方式特別不一樣的是，此次有南部16家公司並分別設立21個愛心回收站，共同舉辦統一集團『依舊有愛』二手物資公益活動，贈與全台弱勢團體。

基金會總幹事凃忠正指出，本活動歷經近2個月，鼓勵同仁愛物惜福，將不合身或還沒穿過，但欲換季的冬、夏季衣物或二手玩具，轉贈給需要的機構。

凃忠正提到，此次共收到7百餘箱（袋）的二手物資，並邀請台南心智障礙關顧協會孩童協助整理，一一拆箱並依照男性、女性、長輩、孩童等分類，再將分類過後的物資再贈予社福NPO團體，受贈團體包括有新竹縣世光教養院、台東阿尼色弗育幼院、嘉義市修緣育幼院、高雄慈德育幼院、社團法人黃絲帶愛網協會、瑞復益智中心、屏東勝利之家等14個單位。

基金會成立39年以來，服務內容除了急難救助業務外，另在殘障、濟急、困學、醫療、育幼、養老等方面，也投入了相關的服務及資源，此次二手衣募集公益慈善活動，提升員工對公益活動的參與，以實際行動關心社會弱勢族群。