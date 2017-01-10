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吃飯時慎入！ 他手作狗零食結果超崩潰...

網友花費20小時精心製作的狗零食看起來超像狗大便。（擷取自PTT）

2017-01-10  17:06

〔即時新聞／綜合報導〕這...還原度還真高啊！

網友在PTT上發文，表示自己前幾天興致沖沖想做個狗零食犒賞家中的毛小孩，沒想到做出來的成品令他嚇了一大跳。網友說，平常都是直接把材料剪成小片小條烘乾，這次他特別費工，把雞肝打成泥又混了水煮燕麥片，結果才剛擠到烘盤上他就感到不太對勁。

網友說，花費20小時烘完以後，這「零食」的外表呈現黑褐色，其中間雜著咖啡色顆粒狀物體，看上去簡直像極了狗大便。網友接著表示，幸好小狗們最終還算捧場，並沒有因為賣相不佳就挑嘴不吃。

照片經上傳PTT後引發熱論，鄉民們看了以後紛紛留言說「這根本cosplay狗大便...」、「太噁了！改天毛小孩便便，又以為有零食吃了XDD」、「有傳神給推，X的午餐已經吐出來了」、「狗狗：自己的零食自己拉」、「沒關係啦！反正狗改不了吃屎，這個造型牠們更愛」、「純手工精製而成的大便啊XDD」、「已經遠超過87%像了XDDD」。

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  • 這批成品的外型被鄉民們吐槽「與狗大便一模一樣」，不過還好狗狗們還算捧場。（擷取自PTT）

    這批成品的外型被鄉民們吐槽「與狗大便一模一樣」，不過還好狗狗們還算捧場。（擷取自PTT）

  • 他手作的狗零食與狗大便相似度直逼100%。（擷取自PTT）

    他手作的狗零食與狗大便相似度直逼100%。（擷取自PTT）

  • 網友說，烘烤8小時後內餡仍未乾透。（擷取自PTT）

    網友說，烘烤8小時後內餡仍未乾透。（擷取自PTT）

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