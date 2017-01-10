春節遊 近百條台灣遊行程任你選

2017-01-10 14:05

〔記者甘芝萁／台北報導〕春節期間不少民眾趁著假日出遊，交通部觀光局輔導旅行社於春節期間推出59條「台灣觀巴」套裝旅遊行程及輔導縣市政府、國家風景區管理處開行39條「台灣好行」（景點接駁公車），不想自行開車或找停車位的民眾，可多加利用。

為提供國人安全、順暢及愉快之春節連續假期出遊，交通部觀光局及各國家風景區管理處針對觀光遊樂地區重點聯外道路，協調道路、警察及相關主管機關，加強交通疏導及辦理停車空間整備等工作，並輔導開行觀光遊樂地區接駁專車、「台灣好行」（景點接駁公車）及「台灣觀巴」（套裝旅遊行程）等公共運輸服務，以紓解車流。

此外，觀光局也印發「106年交通部春節疏運觀光路網圖」摺頁，民眾可於各地警廣電台、旅遊服務中心、主要鐵公路車站、郵局及高速公路服務區等處服務台免費索取，同時也提供電子地圖檔案供民眾下載使用。

觀光局表示，根據往年春節期間各觀光遊樂地區旅遊狀況，預估易壅塞熱門景點包含金瓜石、九份、海科館、八斗子、南方澳、八卦山大佛天空步道、日月潭、阿里山、布袋高跟鞋教堂、好美里彩繪村、北門水晶教堂、關子嶺、屏東縣臺灣原住民文化園區、山川琉璃吊橋、花蓮縣鯉魚潭、卑南鄉綠色隧道、初鹿牧場、臺東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區，為避免車多易造成壅塞，提醒民眾規劃遊程時可考慮周邊替代景點，或請多搭乘公共運具出遊，注意相關疏運措施。

春節期間訂房部分，觀光局表示，已針對全台觀光旅館、旅館及民宿住房率調查，除夕至年初五平均訂房率約43.71%，各地區仍有空房，民眾可隨時至台灣觀光資訊網查閱最新住房資訊。民眾可至台灣觀光資訊網之「106年交通部觀光局春節連續假期疏運觀光資訊」網頁查詢。